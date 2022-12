水牛城暴風雪中「刁車」　她受困逾18hrs死在車裡！最後求救影片曝

▲美國紐約州水牛城22歲的實習護士受困暴風雪中超過18小時,被發現死在車內。(圖/翻攝自Facebook/JuicyBichy Brown,下同)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國受冬季風暴侵襲天氣嚴寒,紐約州北部水牛城幾乎被冰封。當地一名22歲準護士結束輪班,從醫院開車返家時被困在暴風雪中逾18個小時,期間只能待在車裡開暖氣取暖,但馬路積雪不斷上升,她午夜時分在通訊軟體的家族群組中上傳了「最後一段」受困影片,隔天才被發現在車內身亡。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導,水牛城22歲的實習護士泰勒(Anndel Taylor)上周五(23日)結束醫院輪班,開車返家時遭遇「百年一遇的暴風雪」,當天她透過手機通訊軟體,在家族群組中向北卡羅來納州的家人們透露,自己被困在雪中,而且外面降雪的速度很快。

▲泰勒生前拍下的最後一段影片。

泰勒於23日下午4時15分先是傳了一張車窗完全被雪覆蓋視線的照片,隨後24日平安夜的午夜剛過,她發出最後一段受困影片報平安,影片中她搖下車窗,拍攝外頭的風雪,不到幾公尺的距離還有另一輛受困的貨車閃著警示燈,最後畫面拍到她駕駛座外的車身、後照鏡已經堆了厚厚積雪。

