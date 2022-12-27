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人造聖誕樹「深夜起火」　燒死22歲準新娘！她救了5人卻命喪聖誕節

▲▼聖誕裝飾、聖誕樹。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許多人在聖誕節時會在家中擺一棵聖誕樹，但美國一名女子卻因為聖誕樹起火而命喪火窟。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國加州一名22歲女子在聖誕節清晨死於一場火災，而起火的原因正是家中擺設的一顆人造聖誕樹。據報導，她前一晚和未婚夫的家人共度平安夜，聖誕樹上地裝飾燈沒有關掉，所有人各自回房就寢後隔天凌晨2點聖誕樹起火，她大聲叫醒了包含未婚夫在內的其他5人，自己卻傷重死亡。

根據《紐約郵報》報導，22歲的阿卜杜拉扎克（Destiny Abdrazack）於24日到加州北海蘭茲（North Highlands）和未婚夫一家慶祝平安夜，但凌晨2時左右她突然驚醒，大聲喊著火災，叫醒了其他5個人，雖然她後來也被消防員從淪為火場的客廳救出，但最終在醫院不治身亡。

▲▼美國22歲女子阿卜杜拉扎克（Destiny Abdrazack）因人造聖誕樹起火，命喪於聖誕節凌晨惡火。（圖／翻攝自GoFundMe募款網站）

▲美國22歲女子阿卜杜拉扎克（Destiny Abdrazack）於聖誕節凌晨惡火中離世。（圖／翻攝自GoFundMe募款網站）

她未來的公公伊索姆（Ernest Isom）說，因為房子裡沒有煙霧警報器，「她是那個喊著著火的人，這正是最悲傷的部分。她救了我們的命。」其他包含未婚夫在內的5名成年人都順利活下來，家中2隻寵物狗不幸喪生，房子全數燒毀。伊索姆表示，一家人去睡覺之前沒有把聖誕樹的裝飾燈關掉，「我們碰巧都睡著了，後來只有短暫的瞬間、幾秒鐘的時間可以逃出來。」

鄰居拜耳斯（Richard Byers）表示，他們聽到巨響被驚醒，朝窗外看去才發現熊熊火焰從房子裡冒出，「你可以看到樹上閃爍的光，這感覺像是火災的跡象。」他隨後和妻子一起跑出來，拿著滅火器幫忙救火，但火勢擴大得太快，滅火器和花園的灑水器都無濟於事。

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