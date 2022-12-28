中國大解封！陸客能飛了　醫建議恢復1措施

▲陸客從明年1月8日起可出國旅遊。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

中國疫情大爆發卻大解封，讓日本首相岸田文雄27日緊急宣布，12/30起恢復中國旅客入境快篩檢測。對此，台大感染科前醫師林氏璧建議，即日起從中國入境者可以恢復做口水PCR，加強對中國移入病毒變種的監測。

林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書說，因為目前中國確診蓋牌，重症死亡是什麼病毒株造成資訊不透明，台灣應該要加強監測機制；至於原有入境「0+7」需不需要變動，他尊重專家和指揮中心的決定。他也認為，岸田文雄動作還滿快的。

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有網友留言，「他們如果在台確診，會占用到台灣的醫療資源嗎？會不會有人就是故意確診上機，來台養病？」林氏璧回應，「中國人現在本來就不能來，你口中的『他們』，現階段侷限於台胞、台商、台生等等，我們自己的國民，我覺得不應該擋。」

▼目前仍未開放陸客來台。（圖／記者李毓康攝）



許多網友留言，「全世界是避之惟恐不及，某幾個黨派卻還在喊著要全面放寬小三通」、「拜託台灣快點反應過來好嗎？好不容易正常的生活不可以再被打亂了」、「日本good job，希望台灣趕快跟進做預防，因為對岸狀況實在是誇張到不行。」

中國明年1/8全面開放邊境免篩檢、免隔離，並恢復公民出境旅遊。日本首相岸田文雄27日緊急宣布，12/30起恢復中國旅客入境快篩檢測。至於台灣是否跟進？指揮中心指揮官王必勝表示，維持現行邊境政策，不特別加強管制，主要有2點理由，包含我國未開放陸客觀光、春節自陸返鄉人數可控等。

台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民說，以目前疫情和重症人數來看，指揮中心做法已經足夠，因為現在尚未開放陸客來台，從中國入境人數也不多，無需全面加嚴邊境篩檢措施，且針對特定國家篩檢會打亂機場動線，現在只能鼓勵快篩，並規範快篩陽性後的生活方式，減少與人接觸。