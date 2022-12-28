中國大解封！台灣人怕爆　醫喊做1事

▲台灣本土疫情近期也升溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中國疫情大爆發，官方卻宣布，明年1/8全面開放邊境免篩檢、免隔離，並恢復公民出境旅遊。雖台灣目前仍未開放陸客來台，但不少人仍直呼「怕爆、很擔心！」對此，台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，擔心的話，可能還是要打一下次世代疫苗追加劑。

陳昶宇在臉書說，中國繼最近迅速直接躺平之後，又快速大幅進入下一開放階段，看來專責病房是暫時無法解編了，恐怕還不知道要再撐幾個月，跨完年後還是乖乖回去專責值班吧。

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對此，有網友留言「真的很擔心啊」；陳昶宇回應，擔心的話，可能還是要打一下次世代疫苗追加劑。還有人提到，日本已宣布12月底對入境的陸客全面篩檢；陳昶宇說，台灣應該會有相對應的措施。

▼陸客從明年1月8日起可出國旅遊。（圖／達志影像／美聯社）



中國明年1月8日起解除入境隔離措施，並恢復公民出境旅遊。日本首相岸田文雄27日緊急宣布，12/30起恢復中國旅客入境快篩檢測。指揮中心則表示暫不跟進，發言人莊人祥指出，會持續在機場提供快篩給各國入境人員，並宣導快篩陽性5+N措施，亦即快篩陽性後至少要進行5天居家隔離，並在快篩陰性後才能進行正常社交活動。

台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民說，以目前疫情和重症人數來看，指揮中心做法已經足夠，因為現在尚未開放陸客來台，從中國入境人數也不多，無需全面加嚴邊境篩檢措施，且針對特定國家篩檢會打亂機場動線，現在只能鼓勵快篩，並規範快篩陽性後的生活方式，減少與人接觸。