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網購年末出清買iPhone 14現省近7千　小米新機12T Pro兩萬有找

▲▼iPhone 14及iPhone 14 Plus。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 14價格下殺，將於12/25當日凌晨0點在蝦皮購物平台開搶。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

年底聚會多，消費者集中火力採買派對用品、交換禮物，搶攻歲末消費商機，網購業者再推年終特賣，其中在12/25推出百大國際品牌年度夯品下殺25折起，iPhone 14現省近7千元、小米新機12T Pro直接破盤價免兩萬元，當天還有星巴克、21世紀、再睡5分鐘等必搶人氣美食，熱銷飲品日安紅珍珠歐蕾只要35元。

年末聚會玩交換禮物，東森購物網強打「平安森誕YA」活動，針對不同對象及價格預算，專區內特別規劃送禮首選、品牌大賞等主題，讓消費者省去挑選禮物的煩惱外，亦集結各式年菜、年節禮盒，同步提早採買辦好年貨，搭配一鍵全領全站折價劵、挑戰任務拿獎金、天天抽東森幣等會員專屬好康，消費再享優惠回饋，還可參加「年終犒賞」票選活動，有機會抽中商品1折、5折等超殺折價券，最大獎為日本東京旅遊行程。

東森購物網平安森誕YA（圖／翻攝自東森購物網）

▲搶攻年末商機，東森購物網強打「平安森誕YA」活動。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物聯手Dyson、TOSHIBA、伊萊克斯等百大品牌，在12/25商城狂購節祭最低25折起，當日凌晨0點、凌晨1點、10點、12點、18點、20點、22點共七大時段準時開放搶購，其中，凌晨0點開搶的iPhone 14更是現省近7千元，特價只要20,925元；還有壓箱寶小米新機12T Pro，領券再折500元，品牌會員積分換券最高省兩千，破盤價兩萬元有找。

此外，活動當天再推派對美食，星巴克飲料折抵優惠券下殺85折起，中杯紅絲絨風味燕麥奶那堤，限時優惠價136元；21世紀獻上炸雞、薯條等派對炸物5折起，烤雞腿飲料餐即享券，限時優惠價65元；再睡5分鐘熱銷飲品日安紅珍珠歐蕾5折起，限時優惠價35元，將於0點、1點、10點、12點、17點、18點、20點、22點八大時段整點開搶。

迎接聖誕節到來，博客來觀察站上聖誕禮物買氣較去年回升逾2成，「聖誕禮物」、「保暖小物」、「兒童玩具、禮物書」為熱搜前三名，即日起至12月31日再推「年終派對嘉年華」第二波，包含聖誕限定新品、冬季保暖必備品、禮物書、年度暢銷書，萬種參展商品3折起，22家銀行支付滿額最高送6,500元；另加碼專櫃美妝保養品年終特賣，滿千折百（可累折）、下單再送15% OPNE POINT，搭配CUBE卡還可再享3%回饋無上限。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

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