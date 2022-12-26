網購公布2022尾牙家電風雲榜　最夯「智慧清潔家電」年賣破萬台

▲東森購物網精選電暖器買大送小。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

寒流持續發威，又是尾牙及家電採購旺季，電暖器、智慧清潔家電等買氣熱，網購平台趁勢推促銷，其中強打指定家電買大送小，再享回饋優惠，買起來最划算；此外，近年「智慧清潔家電」設計精進、便利又多功能，網購業者根據站上銷售觀察公布「2022尾牙家電風雲榜」，熱賣前三名分別由石頭掃地機器人、dyson吸塵器、Philips咖啡機拿下。

寒流一波接一波，東森購物網祭出抗暖對策，精選推薦快譯通12葉片式電暖器、北方5～8坪浴室房間對流式電暖器等指定電暖器，或是四合一多功能陶瓷烘鞋烘衣暖風機，不僅有超值1+1買大送小，最高再送1000樂透金。家電全館年終滿額登記最高送10%樂透金，家電指定品滿19,999元送葉片式電暖器。另也推出除濕機特價活動，下殺8折起，國際和日立2大除濕機熱銷品牌，搭配節能家電補助方案，最高再省1,200元，下單後24小時快速出貨。

另外，東森購物舉辦年終感恩祭，再接再厲好禮大方送，即日起至明年1/31再推出「玩轉好手氣-9元拚機票」贈獎活動，凡電視通路消費滿1,999元，即可用9元東森幣轉出機票、老爺酒店住宿劵等好禮，天天轉天天送。

▲「2022尾牙家電風雲榜」第一名石頭掃地機器人G10。（圖／momo購物網提供）

momo購物網公布「2022尾牙家電風雲榜」作為消費者參考指南，年度當紅的智慧清潔家電，以「Roborock 石頭科技石頭掃地機器人G10」為熱賣冠軍，累積熱銷破萬台；亞軍的獨家普魯士藍限定款「dyson V12 Detect Slim Fluffy Plus SV34 光學偵測輕量智慧吸塵器」，單月最高熱銷也有破千台；「LG A9+快清式濕拖無線吸塵器」、「科沃斯DEEBOT X1 OMNI全能旗艦掃拖機器人」滿足各種打掃需求，分別奪下第四、五名。

職人級高規廚電與四季必備的除溼防潮家電也同樣受關注，如第三名「Philips全自動義式咖啡機」、第七名「Whirlpool節能除濕機」、第九名「Philips奈米級空氣清淨機」都是熱銷品，第十名「Philips雙重脈衝智慧萬用鍋」曾創下單月最高狂銷破千台。另外，高級美髮家電也是不少人的願望清單，熱門夯品包括第六名「dyson Supersonic HD08 吹風機」普魯士藍精裝禮盒版、第八名「AOC 70吋 4K HDR Android 10 Google認證液晶顯示器」。

▲「2022尾牙家電風雲榜」第二名dyson V12 Detect Slim Fluffy Plus SV34 光學偵測輕量智慧吸塵器。（圖／momo購物網提供）

▲「2022尾牙家電風雲榜」第三名Philips全自動義式咖啡機。（圖／momo購物網提供）

PChome 24h購物觀察站上「廚房家電」近兩週銷量翻倍成長，「即食湯品/名店湯底」也較前一週成長25%。針對冬天居家必備三大廚電：電火鍋、電磁爐、多功能電烤盤，首選推薦年度家電熱銷榜夯品「TATUNG大同 4公升電火鍋」，分離式湯鍋及加熱鍋底讓你燉、涮、煮美味一鍋搞定；「recolte日本麗克特 Hot Plate電烤盤」，隨附2組烤盤、1個深鍋及1個蒸盤，有四段溫控選擇，在家也能享受火烤兩吃，還可自製章魚燒；適合外宿小資族的「CHIMEI奇美 美型輕薄IH電磁爐」，觸控面板加黑晶平面玻璃設計，採用ABS防火防爆材質，8段火力設定及火鍋/保溫一鍵快捷，即日起至12/31特價1,388元。