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賴清德選上黨主席「必做4件事」　挺兵役延長：祈求威權國家只會失敗

▲▼在苗栗「向黨員報告」 賴清德：黨內疏忽與年輕人對話。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲賴清德赴苗栗「向黨員報告」政見發表會，直言若他擔任黨主席「一定會做的4件事」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵、趙蔡州／綜合報導

副總統賴清德宣布參與民進黨黨主席補選，近日展開全台巡迴「向黨員報告─政見發表會」。賴清德27日晚間前往苗栗縣出席政見發表會，表示若他擔任黨主席，有4件事情他一定會去做，同時也力挺兵役延長到1年，台灣必須展現自我防衛的決心，「如果我們力量不夠，只是祈求威權國家，這個是不會成功的」。

賴清德27日晚間7時許前往苗栗縣苗栗市水源里社區活動中心舉辦政見發表會，小小的空間內湧入超過500多名民進黨黨員，立委羅致政、沈發惠、湯蕙禎等人紛紛到場聽取基層聲音。賴清德說，「看到現場大家這麼踴躍，我的內心是很溫暖的，我們必須要虛心檢討，聽取基層的寶貴意見，從中得到寶貴的教訓。」

賴清德表示，民進黨最困難的時候，各位一直都沒有離開，大家想要傳達的理念非常清楚，就是愛之深責之切，希望民進黨可以重整旗鼓，能夠重新出發，帶領台灣往一個更好的未來，「民進黨雖然遭逢這次的挫敗，只要我們不要放棄，只要我們團結一致，我們一定可以有更好的未來。」

▲▼在苗栗「向黨員報告」 賴清德：黨內疏忽與年輕人對話。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲賴清德前往苗栗市水源里社區活動中心舉辦政見發表會，現場湧入超過500多名民進黨黨員共襄盛舉。（圖／記者蔡文淵翻攝）

賴清德指出，未來他若當選黨主席，幾件事情他一定會做，第一是團結民進黨，重整旗鼓，穩定政局、第二是擦亮民進黨「清廉勤政愛鄉土」，「綠色執政品質保障」2大招牌、第三是栽培年輕世代人才，讓老中青互相交流傳承，一代傳一代、第四是民進黨未來的新使命，共同守護台灣，同時促進民主、和平跟繁榮。

他說，「民進黨是執政黨，黨要做執政者的後盾，我是民進黨黨主席，我有責任團結黨內的力量，不要讓它的力量分散，能夠全力支持蔡總統，讓府院執政的功能可以繼續發揮，這樣才有辦法讓政局穩定，社會安定，經濟發展才有辦法繼續下去。」

他還說，他選上黨主席後，一定會栽培人才，讓老中青互相交流傳承，才能一代傳一代，所以他會建立一套公開公平機制，讓有志社會服務的年輕人，有機會出來參選，「這次年輕人沒有出來投票，我想我們一直都在關注如何守護這塊土地，卻疏忽了這塊土地上未來的主人，以及他們生活上所遭遇到各種困難，未來我們會持續加強對話，提出對策。」

▲▼在苗栗「向黨員報告」 賴清德：黨內疏忽與年輕人對話。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲賴清德談到兵役延長問題，他說這是維護和平必要手段。（圖／記者蔡文淵翻攝）

針對經濟問題。他透露，蔡總統近期還會主持國家安全會議，因為明年（2023年）景氣可能會更不好，美國為了解決通貨膨脹問題不斷升息，至今已經升息17碼，所以連帶世界各國及台灣的經濟都受到影響，為了要將衝擊降到最低，政府一直有持續努力，民意也都有聽到，未來會持續提出好的政策。

針對兵役延長到1年的問題。他指出，蔡總統做出這個決定，是因為台灣直接面對中國的威脅，台灣必須展現自我防衛的決心，「役期恢復到一年，目的不是在要入侵任何國家，我們都是在捍衛自己維護和平」、「只有增加自己的力量，才能保衛國家，如果我們力量不夠，只是祈求威權國家，這個是不會成功的。」

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