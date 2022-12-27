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快訊／台版柬埔寨餵毒釀3死棄屍　蝦董29人遭起訴！檢求處重刑

▲▼犯罪集團。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲「台版柬埔寨」求職詐騙釀3死「茶董」陳樺韋、「蝦董」涂世泓及「大姊」傅榆藺等人遭起訴，求處重刑。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

今年11月警方破獲求職詐騙集中營，該集團先後囚61人餵毒控制，其中3人遭凌虐致死棄屍，該集團分工縝密更以代號躲追查，先後落網的「茶董」陳樺韋、「蝦董」涂世泓及「大姊」傅榆藺等27人被羈押並禁止接見通信至今。士林地檢署如火如荼偵辦，發現被害人307人詐騙金額達3億9667萬，今（27日）偵結，依私行拘禁、加重強盜等罪將陳等29人起訴，並求處重刑。

11月1日新北淡水警分局破獲詐騙集團凌虐囚禁求職者案，援救出26名被害者，同月3日在桃園青埔再逮8名犯嫌，救出32名被害人，同時查扣空氣槍、束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具。

經查發現，被害人被誘騙應徵後，證件、存摺以及手機隨即遭沒收，強迫申辦網路銀行充當人頭帳戶，隨後被害人們則被關在僅5坪多大的空間，每人被以手銬、腳鐐銬住，1天僅吃1餐，食物內還被放毒品，若被害人稍有反抗或不聽從指示就會遭電擊或球棒毆打、菸頭燙身體等方式凌虐。

該詐團除了以代號化名，更擔心LINE遭監控改以telegram通訊軟體聯繫，並用飲料「可爾必思B」與卡通諧音「米奇不妙屋」，分別做為淡水及青埔幹部群組代稱以管理2處集中營，並安裝監視器監控。

不幸死亡的38歲黃男，遭囚禁約1個月，欲逃脫意外從高樓墜落慘死，詐團怕遺體被發現，將遺體載到日月潭附近棄置，11月6日才被發現；第2名死亡45歲黃女，原住台中是名家庭主婦，為想分擔家計，誤信詐團廣告被囚禁，因患有糖尿病和高血壓等慢性病，未服藥導致吐血身亡；第3名57歲林男患有慢性病、未按時吃藥，黃女死亡隔日也暴斃身亡，2人遺體被裝進太空包內丟棄龜山山區。

▲▼囚禁。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲遭囚禁的被害人遭下藥凌虐。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

綽號「茶董」陳樺韋、「茶董」涂世泓及「大姊」傅榆藺等人先後落網，被依犯組織犯罪防制條例、加重強盜、私行拘禁致死、遺棄屍體、非法使人施用第三級毒品等罪，遭裁定羈押並禁止接見通信。

泯滅人性嫌犯遭羈押後，檢警火速凍結人頭帳戶，積極運用數位採證及鑑識，分析各帳戶資金軌跡，發現該集團宛如「大車隊」且超過百名被害人遭騙，詐團將詐款匯至遭囚禁的人頭帳戶後，再以網銀短期間轉出各帳號，層層轉帳出去，最後再轉購虛擬貨幣等方式洗錢至海外，以躲避查緝。

全案因，淡水警接到來自高雄的高姓男子報案，稱自己兒子日前北上求職，結果遭詐團控制行動，警不敢大意，立刻報請士林地檢署，由機動組主任檢察官曾揚嶺、檢察官江玟萱指揮偵辦，經55天抽絲剝繭偵辦，認嫌泯滅人性，考量被害人達307人，含求職遭拘禁61人，詐騙金額高達3億9667萬7969元，建請法院將「茶董」陳樺韋、「大姊」傅榆藺求處無期徒刑，其餘被告20至30年不等有期徒刑，以資懲罰。

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