　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【國民法官上路】小心遭詐！司法院教國民法官反詐騙

▲▼國民法官反詐騙記者會，司法院秘書長林輝煌，警政署長黃明昭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲司法院秘書長林輝煌強調四不，避免國民法官遭詐騙集團利用。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民法官即將上路，預計一年將有13萬名國民參與審判。為避免詐騙集團利用漏洞以國民法官名義進行詐騙，司法院強調四不：不要求加入LINE、不要求提供保證金、不要求提供存摺提款卡，以及不要求操作ATM，請民眾特別留意。另外司法院也強調，勞工若被選為國民法官，雇主應該給予公假。

對於即將上路的《國民法官法》，司法院祕書長林輝煌表示，擔任國民法官是權利，也是義務。新制度上路後，每件適用《國民法官法》的重大刑案，將會由6位國民法官與3位職業法官，共同組成9個人的合議庭，經由仔細、充分地討論，才會進行表決，來決定被告是否有罪以及刑度多重。林輝煌指出，每位國民法官都不孤單，需與合議庭的夥伴討論、集思廣益，另外也保有自己獨立的決定權。

為了避免詐騙集團利用國民法官名義進行詐騙，司法院先前特別召開記者會，邀請警政署共同宣導反詐騙。司法院強調，法院絕對不要要求國民法官加入LINE帳號，也不會要求國民法官提供保證金，更不會要求國民法官提供存摺、提款卡密碼。最後，法院也不可能要求國民法官操作ATM。如果民眾察覺有異，一定要向警方165反詐騙專線查證。

此外，司法院也曾邀請勞動部長許銘春共同宣導，因為《國民法官法》明文規定，雇主應於勞工擔任國民法官等職務期間給予公假，並不得予以任何職務上不利之處分，所以為了讓勞工能夠無後顧之憂參與審判，司法院、勞動部特別公開《給雇主的一封信》，要讓雇主與勞工朋友瞭解制度、支持制度，安心參與審判。

【國民法官上路】專題報導

每年600案讓國民上法檯判生死

模擬庭國民法官：讓司法近民意接地氣

職業法官：判決更多元、更廣角，跳脫思維


 

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
進宋逸民教會2年！阿Ben崩潰認「落入狼窩」被暗算　
男星被抓包「偷看巨胸妹走光」！　IG私照被神出
快訊／恩恩案悲劇　監察院公布「六大缺失」
酒駕男不繳2萬罰金！　「祖產全被查封」嚇壞
義務役「3年→4個月→1年」　一張圖看懂兵役70年變革
陸遊客解封最想去「這3國」！　機票搜索量飆7倍
明變天！　「連3天大雨」地區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

【國民法官上路】小心遭詐！司法院教國民法官反詐騙

【國民法官上路】職業法官：判決更多元、更廣角，跳脫思維

【國民法官上路】模擬庭國民法官：讓司法近民意接地氣

【國民法官上路】每年600案讓國民上法檯判生死

回郵索書！李永然律師教你透過修行避免法律糾紛

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

觀籃球賽見稱職防守弟 舉雙手炙熱眼神盯敵人

【國民法官上路】小心遭詐！司法院教國民法官反詐騙

【國民法官上路】職業法官：判決更多元、更廣角，跳脫思維

【國民法官上路】模擬庭國民法官：讓司法近民意接地氣

【國民法官上路】每年600案讓國民上法檯判生死

回郵索書！李永然律師教你透過修行避免法律糾紛

超商買飲料驚見瓶身被寫一串「神秘數字」！　釣出店員現身解答

快訊／南韓前總統李明博「確定特赦」！　明起0時生效

兵役確定延長1年！　侯友宜：和平穩定政府責無旁貸

回歸婚宴本業！晶宴會館港點吃到飽服務12月起全部退場

小甜甜FB暗諷「有問題的是人」！　退宋逸民教會悲嘆：水逆還在逆嗎

慶祝新年！日本蘋果祭促銷活動　送7400元禮品卡

輕熟女洗澡驚見手機伸入鐵窗　他辯「尿急路邊解放」不起訴原因曝

監委：恩恩案憾事發生保護許多兒童生命　權責單位應給受創家屬支持

先收下！　超商「美式、拿鐵買1送1」限定4天搶喝

1人領錢被逮同夥秒拔腿落跑　「埋伏銀行」鷹眼新竹警逮3車手

萌娃被媽逗狂噴笑聲超嗨森　換爸後秒淡定：ㄜ...你哪位？

法律熱門新聞

每年600案須國民法官參與

國民參審上路　司法更接地氣

職業法官讚國民參審讓判決更廣角

國民法官小心有詐！司法院教你反詐騙

李永然教你透過修行避免法律糾紛

爆乳妹酒駕自首法院不減刑　何俊英肯定判決

柯博齡／車停白線為何被開單

更保防止毒品犯再犯助出監復歸

5男關一起　牢房竟變炮房

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

給說法／不禮讓救護車有什麼責任

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

更多熱門

相關新聞

靈骨塔詐騙削2.7億！專宰退休軍公教

靈骨塔詐騙削2.7億！專宰退休軍公教

靈骨塔塔位投資詐騙，是傳統常見的詐欺類型之一，一名李姓男子先後鎖定退休軍公教人士詐騙，陸續設立天瑞、上寶、源盛等10多間紙上公司，多年來詐騙金額高達2.7億元，共犯集團人數多達百餘人，經台北地院多年審理後，今（26）日依詐欺取財等罪，判處李男24年徒刑，百餘名被告則各遭判刑。

謝金河曝煩惱！詐騙狂盜用　怒罵政府「放任橫行、顏面掃地」

謝金河曝煩惱！詐騙狂盜用　怒罵政府「放任橫行、顏面掃地」

李永然教你透過修行避免法律糾紛

李永然教你透過修行避免法律糾紛

4男台中求職遭囚！藏鬧區公寓還被毒打

4男台中求職遭囚！藏鬧區公寓還被毒打

高鐵站收賄　高市前議員劉馨正判刑定讞

高鐵站收賄　高市前議員劉馨正判刑定讞

關鍵字：

法律人權司法改革國民法官詐騙司法院國民法官法詐騙集團林輝煌公假

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

阿Ben獻百萬退出　認宋逸民教會1問題

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面