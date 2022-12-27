【國民法官上路】小心遭詐！司法院教國民法官反詐騙

▲司法院秘書長林輝煌強調四不，避免國民法官遭詐騙集團利用。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民法官即將上路，預計一年將有13萬名國民參與審判。為避免詐騙集團利用漏洞以國民法官名義進行詐騙，司法院強調四不：不要求加入LINE、不要求提供保證金、不要求提供存摺提款卡，以及不要求操作ATM，請民眾特別留意。另外司法院也強調，勞工若被選為國民法官，雇主應該給予公假。

對於即將上路的《國民法官法》，司法院祕書長林輝煌表示，擔任國民法官是權利，也是義務。新制度上路後，每件適用《國民法官法》的重大刑案，將會由6位國民法官與3位職業法官，共同組成9個人的合議庭，經由仔細、充分地討論，才會進行表決，來決定被告是否有罪以及刑度多重。林輝煌指出，每位國民法官都不孤單，需與合議庭的夥伴討論、集思廣益，另外也保有自己獨立的決定權。

為了避免詐騙集團利用國民法官名義進行詐騙，司法院先前特別召開記者會，邀請警政署共同宣導反詐騙。司法院強調，法院絕對不要要求國民法官加入LINE帳號，也不會要求國民法官提供保證金，更不會要求國民法官提供存摺、提款卡密碼。最後，法院也不可能要求國民法官操作ATM。如果民眾察覺有異，一定要向警方165反詐騙專線查證。

此外，司法院也曾邀請勞動部長許銘春共同宣導，因為《國民法官法》明文規定，雇主應於勞工擔任國民法官等職務期間給予公假，並不得予以任何職務上不利之處分，所以為了讓勞工能夠無後顧之憂參與審判，司法院、勞動部特別公開《給雇主的一封信》，要讓雇主與勞工朋友瞭解制度、支持制度，安心參與審判。

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