前進突刺！新制兵役刺槍術存廢成爭點　學者曝兩關鍵：並非落伍訓練

▲刺槍術存廢與否頻頻躍上媒體版面。（圖／陸軍臉書）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文27日拍板義務役役期延長到1年。對於相關方案，日前傳出國安系統與軍方，曾就「訓練如何合乎現代國防需要」討論，而刺槍術存廢也頻頻躍上媒體版面，對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲27日接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，刺槍術並非落伍訓練，包含美國陸戰隊、加拿大、英國等都保有刺槍術，用意並非拿刺刀跟敵人拚勝負，而是基本肌肉記憶。

蔡英文27日下午親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板義務役役期延長到1年，月薪納入保險、伙食津貼等一口氣調漲到2萬6307元。蔡英文說，2024年恢復1年的義務役，適用對象是2005年後出生的役男，這是無比困難的決定，但身為總統，捍衛國家安全確保國家利益，讓台灣永續生存，是她無可迴避責任。

對於訓練內容，蔡英文說，國防部提出的說明意見中，已經把入伍到退伍不同階段的項目列出，傳統的刺槍術將調整為近戰格鬥訓練，2個月的實彈訓練將增加到160發，全役期不低於800發。

對於國軍訓練方式，蘇紫雲表示，一般民主國家軍事訓練可以分成兩階段，基本步槍兵的養成，包含心理調適、體能強化、兵器操作，最後就是結訓，進入部隊就變成合格戰鬥兵，回到基本訓練部分，以美軍可分成80個細部科目，包括兵器保養、故障排除、救護訓練、無線電操作等，訓練科目上，國軍會與時俱進調整。

刺槍術部分，蘇紫雲直言，刺槍術並非落伍訓練，包含美國陸戰隊、加拿大、英國、澳洲、日本、韓國等都保有刺槍術，刺槍術用意並非拿刺刀跟敵人拚勝負，而是基本肌肉記憶，也就是操作槍枝時肢體動作的培訓，就像職棒選手要揮棒訓練、職籃選手要投藍訓練。

蘇紫雲指出，刺槍術就是訓練士兵勇氣，跟肌肉記憶的訓練，但並非表示刺槍術一成不變，而是可以結合搏擊、還有一些戰鬥刺槍的方式訓練。

蘇紫雲表示，軍事訓練也可以導入一些新科技，例如無人機等，視當時部隊的裝備給予培訓，參考美軍案例，包括刺針飛彈、標槍飛彈等等，透過模擬儀，讓義務役士兵可以操作這些高科技武器，刺槍術只是其中一個很基本的戰技，並不是訓練的全部。

至於較為一般民眾所詬病的掃地、油漆部分，蘇紫雲指出，從公開資料可以看到美軍也有做類似基地勤務，相關勤務只有一個問題，就是比例原則，只要不影響戰備本務、時數合理，相關勤務不會影響到新兵訓練或部隊正常戰備訓練。