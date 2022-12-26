穿史努比棉T上班！同事看傻「30歲了還穿卡通圖案」　鄉民幫打臉

▲史努比。示意圖，與本文無關。（圖／環球購物中心提供）

記者曾筠淇／綜合報導

萌度破表的小狗「史努比」受到許多人喜愛，粉絲年齡從小孩到大人都有。不過，近日卻有網友發文表示，他因為穿著史努比的衣服，被同事酸了一句。貼文曝光後，隨即引發討論，更有網友直接找出實例打臉同事。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「30幾（歲）穿史努比是做錯了什麼」為題發文，提到公司有一天是便服日，所以他當天就穿了印有史努比圖案的棉T上班，怎料同事一看到他，就酸了一句話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同事當時說，都已經幾歲了，怎麼還穿卡通圖案的衣服？聞言，原PO不禁感到難過，直呼史努比真的很可愛，30幾歲穿史努比的衣服有錯嗎？

▲史努比受到許多人喜歡。示意圖，與本文無關。（圖／環球購物中心提供）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我同事40幾歲穿皮卡丘，我未來也會這樣」、「同事吃飽太閒沒自信，史努比都72歲了呢」、「我只覺得批評的同事很丟臉，不懂尊重人，還好意思說別人幼稚」、「我們公司一些3、40歲的太太都會穿卡通圖案，沒人會這麼無聊去管她們穿什麼」、「50幾歲的穿無嘴貓的不也有嗎」、「我媽快60歲也穿史努比，自己開心最重要」、「我好幾件史努比大學T耶，就是有史努比才買的，不要管別人啦，自己喜歡最重要」。

還有網友表示，「古馳（Gucci）聯名款還有哆啦A夢呢」、「我也常穿Jerry，很可愛啊！現在一堆品牌跟迪士尼聯名」、「廠商都出大件的T恤，不就是不分年齡層嗎？不然只出童衣就好」。

►►►萬歲牌堅果、沖泡飲、調理包都有！「這1區」抗漲打9折