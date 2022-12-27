超商全新「冬季飲品」來了！可可歐蕾加蜂蜜　還有超濃芋頭鮮奶

▲超人氣「野菜生活100%綜合蔬果汁」也回歸了。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

就算天氣冷，還是要喝飲料療癒一下！就有超商推出「4大濃郁系飲料新品」，可可裡加了蜂蜜，激發出不一樣的好滋味，加熱更好喝，同步還有芋頭控一定要喝的「鮮奶芋頭飲」，入口充滿超濃的芋頭香與鮮奶香。

7-11開賣4大濃郁系飲料新品，首推與KitKat跨界聯名的「蜜蜂工坊蜜香可可歐蕾」，香甜蜂蜜搭配濃郁可可，加熱喝更幸福；去年熱銷57萬瓶的「野菜生活100%綜合蔬果汁」也強勢回歸，季節限定加了福岡草莓，喝起來酸酸甜甜。

▲萬丹芋頭飲又香又濃。



愛喝奶茶的你一定要喝聯名款「古典玫瑰園烏瓦奶茶」，以茶味濃烈的烏瓦紅茶搭配福樂一番鮮鮮乳，喝起來十分香濃，即日起至12/31前還可享嚐鮮價單件35元、2件68元；「萬丹芋頭飲分享組」，入口是濃郁的芋頭香與奶香，今（27）日還可享最後1天優惠價59元。

▲麥當勞歡樂送限時「4大品項買1送1」。（圖／翻攝麥當勞官網）

麥當勞即日起至2023/1/10祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「Y2023」，即可享有「勁辣香雞翅」、「蘋果派」、「冰經典那堤」、「熱經典那堤」（4擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。