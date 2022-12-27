移工宿舍後山種大麻「低價賣同鄉」　8人販毒落網...2人是大學生

記者張君豪／台北報導

警政署保安總隊刑警大隊27日宣布破獲越南逃逸移工梅文林涉嫌在台中市太平區山區種植大麻田，收成大麻花葉再越籍移工、學生圈販售的案例；保三總隊從今年上半年監控，到10月間陸續收網逮捕涉案梅姓主嫌及販售大麻的越籍移工、學生總計8人，警方粗估梅姓主嫌種植大麻田時間約一年，收穫在2次左右，以梅嫌種植133大麻植株計算，每次收穫量約在4公斤左右，總計流出的大麻量約在8公斤，市值約在千萬元新台幣之譜。

▲保三總隊破獲越籍移工種植大麻田並販售大麻案，查扣大麻成品菸絲13公斤，植株133株。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

保三總隊今年5月接獲關務署通報，從越南寄發的鐵管郵包內藏大麻花180克，士林地檢署指揮警方逮捕在台北市某私立科大就讀的阮姓學生（20歲）警方再從另外一件該國寄發到台北市北投區，阮男打工公司的零食包裹中查獲越南米粉內藏大麻598克，警方逮捕阮姓學生到案，追查阮男再台灣的毒品交易網絡。

警方與移民署科偵中心共組專案小組，追查毒品再台流向，結果7月14日在台中市太平區查獲非法逃逸的越南移工梅文林，並在他宿舍內搜出大麻花4.7公斤，大麻菸草9.2公斤，臥室內還有烘乾、封口分裝設備；由於梅嫌宿舍內大麻數量龐大，檢警懷疑他有穩定的大麻來源，保三總隊當天請求台中市第四、五、太平分局、嘉義縣刑大出動上百警力連夜搜山，在鐵工廠後方山坡地查獲露天大麻園，總計查扣比人高的大麻植株多達133棵，光是大麻花的價值，就超過700萬。

據了解，梅嫌以每公克400元新台幣價格出售大麻花、大麻葉；遠低於台灣市價，堪稱佛系大麻毒品賣家，導致同鄉外籍移工、學生爭相跟他搶購，另名就讀桃園市某私立大學的陳姓越南籍學生甚至向梅嫌批購大麻後轉售給認識外籍移工，警方先後逮捕持有大麻的范、阮姓宜功，10月間並在台南市永康區搜索阮姓移工經營的越南小吃部。

保三總隊出動緝毒犬當場在小吃部內查獲毒咖啡包，並逮捕上門購毒者，警方迄今先後逮捕已梅姓移工栽植大麻田的上下游販毒網絡總計8人，根據移民署統計資數據，持有居留證在台外籍人士多達79萬餘人，外籍人士有語言隔閡，外籍移工、學生已成為施用、販售毒品黑數，警政署與移民署合作共同查緝此案，宣示打擊毒品對象不分本國、外國籍，警方將全力瓦解販毒集團，維護社會治安。

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