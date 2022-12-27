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社會 社會焦點 保障人權

國三男拿女同學裸照逼寫作業　男友復仇...要他拍「脫光光道歉片」

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲拍裸照示意圖。（圖／翻攝pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓按摩師去年透過交友軟體認識國三的女友小莉（化名），交往期間小莉傳裸照給陳「欣賞」，陳為宣示主權，竟將裸照分享給小莉的同學阿達（化名），但又怕阿達外洩，於是假扮黑道恐嚇阿達，逼阿達脫光衣服拍道歉影片，陳事後發現阿達竟拿著裸照逼小莉幫他寫功課，於是將阿達的裸體影片傳給另外3名同學觀看。事情曝光後，陳男被法院依對未滿16歲女子為性交、犯脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號等罪，判處徒刑3年10月。

判決指出，陳男和小莉是去年透過網路交友軟體認識，兩人在3月間正式交往，期間除了到摩鐵「嘿咻」外，小莉也傳許多裸照和影片給陳男，去年7月間，為了宣示主權，陳男竟將小莉的裸照傳給阿達看，以表示小莉早已「名花有主」。

事後陳男擔心阿達將小莉的裸照外洩，於是假扮成黑道，恐嚇阿達「我有黑道背景」、「我是臺北艋舺青山宮，他們的陣頭跟黑社會有關係」，要求阿達自行拍攝全身赤裸的道歉影片。

儘管如此，去年12月初，阿達竟告訴小莉，說自己手上有她的裸照，逼小莉幫他寫功課，害小莉被阿嬤發現精神不濟，阿嬤於是責怪小莉是不是因為交了男朋友而不專心課業，陳男得知後決定幫女友出頭，利用臉書帳號將阿達的道歉裸片傳給3名同學，同學報告老師，整個事情才曝光。

法院審理時，陳男坦承犯行，加上已經與阿達達成和解，法官依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交共2罪，各處徒刑3月，製造少年為猥褻行為之電子訊號罪處徒刑1年2月、散布少年為猥褻行為電子訊號罪處徒刑7月、犯脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪處徒刑3年6月，合併應執行徒刑3年10月。全案可上訴。

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