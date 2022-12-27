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索馬利蘭家庭平均「生11孩死3嬰」　高醫代訓改善醫療品質

▲索馬利蘭學員在高醫學習如何操作氣管內管插管。（圖／高醫提供

▲索馬利蘭學員在高醫學習如何操作氣管內管插管。（圖／高醫提供）

記者許宥孺／高雄報導

非洲國家家庭10個比比皆是，但是孕婦難產、嬰孩夭折比率卻高得嚇人，根據統計，索馬利蘭產婦產婦死亡率是台灣的45.7倍，嬰兒死亡率是台灣的24倍。高醫在國際合作發展基金會的媒合下展現醫療外交，索國陸續派16名種子教師到台灣受訓，盼能將專業照護經驗帶回當地，改善婦幼醫療品質。

台灣在2020年2月與位於非洲的索馬利蘭開始進行雙邊交流，高醫、國合會及索馬利蘭衛生部三方攜手合作，自2021年1月起展開為期3年的「孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」，第一批8名種子教師已於今年5月至8月新冠肺炎流行間，突破萬難來高醫受訓。第二批8名醫護理人員，也飛越八千多公里，再經過7天的自主防疫後，前不久到高醫婦產部、小兒部及護理部接受為期6週的臨床訓練。

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▲由高醫副院長戴嘉言（前排右2）所主持的「索馬穌蘭孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」，於高醫舉行開訓典禮。（圖／高醫提供）

▲由高醫副院長戴嘉言（前排右2）所主持的「索馬穌蘭孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」，於高醫舉行開訓典禮。（圖／高醫提供）

高醫指出，據統計，索馬利蘭孕產婦死亡率為是台灣的45.7倍，嬰兒死亡率為為台灣的24倍，新生兒死亡率為台灣的1.7倍。在第二批學員開訓典禮中，高醫戴嘉言副院長表示，這是高醫繼2015年協助索羅門群島達成聯合國千禧年宣言目標後，再次呼應聯合國永續發展目標降低孕產婦死亡率及新生兒死亡率所承擔的重要任務。

高醫也在第一批學員返國後，派婦產部醫師方嘉宏醫師、小兒部醫師蘇品淳及護理部護理師魏秀芳等人，親赴索國驗收成果。剛返國的方嘉宏醫師表示，索馬利蘭一般家庭普遍生育11人，其中2-3人夭折，而接生多靠助產士，只有需要手術時才由醫師接手。

▲高醫婦產部醫師方嘉宏(右)在索馬利蘭訓練產婆使用模具模擬生產過程。（圖／高醫提供）

▲高醫婦產部醫師方嘉宏(右)在索馬利蘭訓練產婆使用模具模擬生產過程。（圖／高醫提供）

方嘉宏醫師說，索馬利蘭的助產士隨叫隨到，大部分都住在深山裡，年齡約60至65歲。高醫到索國訓練的對象也包含助產士，很難得召集全國各山區部落的助產士，透過翻譯教導自然生產的原理，還有早期發現可能的併發症及初步處理。

盡管當地產婆接生技術熟練，但在訓練過程中，方嘉宏醫師堅持讓所有產婆都須使用模具模擬生產過程，不僅讓她們感受到台灣醫師的用心與認真教學，也是為了產婦的安全。

▲高醫營養部主任黃孟娟(左)為索國學員講解產婦及嬰兒營養需求。（圖／高醫提供）

▲高醫營養部主任黃孟娟(左)為索國學員講解產婦及嬰兒營養需求。（圖／高醫提供）

方嘉宏醫師也觀察到，當地醫院除了掛號及開刀房桌上各有1台電腦外，其他醫療單位幾乎都沒有電腦設備。高醫除了協助訓練醫療之外，也正在協助他們做醫療資訊的開發。另外，台灣在疫情嚴峻期間，也仍直接派遣專業人力，配合部分物資援助，實際訓練當地的專業人士成為種子教師，希望將來他們能自我訓練下去，改善當地婦幼醫療品質。

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