新竹市長高虹安召開首次市務會議　成立交通改善小組

▲新竹市長高虹安今（27）日召開上任以來首次市務會議。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安今（27）日召開上任以來首次市務會議，針對八大競選政見主軸，開放對話、世代共融、宜居永續、都市發展、交通暢行、經濟繁榮、教育文化、區域治理，請相關局處著手準備及規劃預算，進行可行性研擬；另也宣布成立「交通改善小組」，針對易肇事路段會勘、紓解塞車等問題，研擬改善措施。

高虹安市長首先勉勵各局處首長，期許新任局處長能夠一展長才，並感謝留任局處長的努力與付出，盼未來持續發揮專業，展現強而有力的執行力。

高虹安市長在會中提出三大重點：第一、請各局處針對全市在建工程的項目、進度提出完整說明，一定會加緊腳步讓市民朋友可以盡快使用到安全的市政建設服務。

第二、為讓市民對新任市政府的施政有感，並且兌現競選時對市民提出的承諾，將請各項政策主責局處開始盤點及規劃預算，進行可行性研擬，並在允諾的時程中完成，不負市民託付，讓施政有感，近期也將召集各局處進行業務報告。

第三、宣布成立交通改善小組，由高虹安市長親自擔任組長，並責成交通處持續監控，定期召開小組會議，邀集工務處、警察局等相關局處，進行易肇事路段會勘、紓解園區塞車問題，研擬交通改善措施，強化道路交通安全通暢。