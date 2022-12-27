高虹安離奇發過年紅包過程曝　一查戶頭大發現

▲高虹安就任後簽下首份公文，因涉貪風暴擴大，能否順利做完任期充滿變數。



圖文／鏡週刊

隨著檢調連日積極偵辦，新竹市長高虹安擔任立委期間涉詐助理費的手法一一曝光！本刊調查，除立法院每年例行發給公費助理的年終獎金之外，助理向專案小組供稱，高虹安立委任內額外發給助理的過年紅包獎金，作法是「自己獎金自己浮報」，由部分助理在年前向立院浮報當月的加班費，建立「獎金大水庫」再統一分配。

本刊掌握，助理向專案小組供稱，高虹安今年農曆年前，授意行政主任要求部分助理浮報加班費充當過年紅包獎金，向立院浮報的加班費入帳助理戶頭後，並扣除該助理的實際加班費用及高要給該助理的過年獎金，剩下的差額就要以現金領出來交給時任高辦的行政主任黃鈴惠，再以多退少補的方式統一分配給每個助理，形塑高有掏腰包給助理過年紅包獎金的假象，但此舉已形同拉助理下水，讓他們成為詐領公款的共犯。

知情人士說，高虹安助理「自己獎金自己浮報」的狀況不只過年期間才有，專案小組清查高辦薪轉帳戶發現，一名幾乎沒有加班費請領紀錄的助理，某個月的戶頭突然多了一千多元的加班費，該助理接受訊問時坦承不諱供出，這筆帳是高虹安要發給他的獎金，要求他以浮報加班費的方式向立院申領，直接進入他的戶頭成為獎金。

根據小兔黃惠玟先前向檢方供出的帳本，高虹安2020年2月至12月間涉詐領助理費的手法，主要是鎖定在辦公室擔任幹部的助理，例如辦公室主任陳奐宇、行政主任小兔、前公關組長王郁文、前法案主任陳昱愷等4人，在內帳中都有低薪高報或浮報加班費再回繳至公積金的紀錄，沒想到檢調最新調查，高虹安竟連不具幹部身分的小助理們也照詐不誤。