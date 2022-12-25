快訊／林智堅消失1個月！　終於發聲了

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快訊／林智堅「民進黨崩盤後蒸發」1個月！　終於發聲了

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲林智堅期許高虹安善待團隊同仁，讓市政建設回歸正軌 。（圖／林智堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨在2022年九合一大選遭到大翻盤後，網軍、側翼等議題被翻出討論及檢討，其中選前遭論文雙殺的前新竹市長林智堅個人動向引發外界關注。林智堅過去一個月不僅未在媒體前露面，臉書發文更停留在11月25日，不過稍早之前，林智堅終於打破沉默了。

林智堅今（25日）在臉書發表長文親曝心聲，表示今天是新任新竹市長高虹安就職的日子，首先，要恭喜高市長，並祝福市府團隊順利步上軌道，不負新竹市民所託，繼續讓這座城市吹拂著幸福的風。

林智堅坦言，市政如麻，回想自己八年前剛接任市長時，經常過了凌晨才踏入家門，所幸，我的身邊都是專業、認真的公務同仁和學者專家，我們齊心解決城市沈痾已久的問題，也為新竹未來10年、20年的發展定錨，能和這樣的團隊共事，是我畢生的榮幸。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

林智堅表示，在此，我要格外感謝勞心勞力的市府同仁，因為有你們，新竹市的建設像是一朵朵美麗的花蕊，綻放在風城的每個角落。

他指出，新竹市的永續發展有幾項至關重要的建設，像是「竹科X計畫」、「新竹輕軌」以及活絡舊城區、串聯前後站的「大車站計畫」等等，目前在中央經費的挹注下，都已突破難關持續進行中。這些計畫在我們規劃之初，就知道需要未來的市府團隊一棒接一棒，才能完成，他期盼高虹安市長能審慎評估推動，以城市發展和新竹人的福祉為最大公約數。

林智堅提到，過去選舉期間，智堅最常提到的一句話是「紛擾會過去、建設會留下」，但我最不捨的是，選舉過程中許多惡意的中傷和影射，都波及到無辜的市府同仁，但我絕對堅信市府團隊的德行與操守。因此，過去選舉語言的指涉，希望能到此為止。

▲▼ 。（圖／高虹安）

▲高虹安25日宣誓就職新竹市長。（圖／高虹安臉書）

林智堅強調，我要跟大家報告，這八年建設的預算規劃皆依法編列，工程發包也依照採購法程序來進行，施工期間按照中央法規成立的工程查核小組，此外我們也在「重大工程會議」引進政風監察的制度；建設這座城市之餘，我們累積減債32.1億，希望讓後續接任的團隊更有空間發揮。

最後林智堅呼籲，未來團隊能以公允的角度，善待每位肯做事、會做事的團隊同仁，讓市政建設回歸正軌，而非政治角力的工具，「我相信，真心愛新竹市，把這裡當成家，市政自然能順利推動。再次誠摯祝福承擔重任的高虹安市長及市府團隊，任重道遠、繼續前行，務必實踐對市民的承諾。」

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