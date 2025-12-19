　
    • 　
>
地方 地方焦點

《321 Party！嘉義潮流節》　12月盛大登場引爆潮流新紀元

▲▼ 《321 Party! 嘉義潮流節》登場！潮流藝人、前衛聲響全面引爆 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 《321 Party! 嘉義潮流節》登場！潮流藝人、前衛聲響全面引爆 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市將正式跨入「潮流城市」新紀元！配合「320+1 城市博覽會」，全城眾所矚目的重磅活動——《321 Party! 嘉義潮流節》，將於 12 月 25 日至 27 日聖誕假期至跨年前夕，在檜意森活村 T24 草地熱烈登場。本次活動由金曲製作人米奇林 MCKY LIN 領軍策展，結合音樂、行為藝術、服飾、文字、光影與裝置藝術，連續三天翻轉百年古蹟的夜晚面貌，打造獨屬嘉義市的潮流盛典。嘉義市長黃敏惠表示，來嘉就是潮，等你來+1。

黃敏惠市長表示，嘉義市 320+1 城市博覽會自 12 月 12 日正式開展以來，吸引滿滿人潮，精彩活動一波接一波，《321 Party! 嘉義潮流節》更將展現嘉義市城市博覽會另一面貌。

▲▼ 《321 Party! 嘉義潮流節》登場！潮流藝人、前衛聲響全面引爆 。（圖／嘉義市政府提供）

文化局長謝育哲表示，嘉義市是共享、宜居、摩登城市，更是提供創作者滿滿靈感的城市。以「嘉義夜森活 night / party mode on!」為主題，平凡製作邀請音樂策展人米奇林 MCKY及其全新音樂廠牌落夢地 ROMAD 加入本次策劃，並邀請嘉義在地阮劇團藝術總監汪兆謙擔任戲劇顧問，精采呈現「嘉義」身為一座能為創作注入靈感的城市點點滴滴。

活動場域選在充滿歷史韻味的檜意森活村，透過「日夜翻轉」的期間限定藝術裝置，讓白天的靜謐古蹟在夜晚搖身一變成為潮流基地。視覺空間由擅長自然美學的「HALLO HÜTTE 棚屋」、文字藝術家「今晚我是手」以及新港藝術高中師生共創，將手寫詩篇、自然植栽與光影裝置結合，讓空間成為一件可閱讀、可沉浸的藝術品。

《321 Party! 嘉義潮流節》連續三晚呈現截然不同的活動亮點：
● 12 月 25 日：潮流體驗揭序幕 首日由知名設計潮牌 Plateau Studio 與文字藝術家 「今晚我是手」 強強聯手，推出限量潮流轉印體驗。民眾可親自動手，將獨特的設計語彙印製成專屬紀念，為三天的派對暖身。

▲▼ 《321 Party! 嘉義潮流節》登場！潮流藝人、前衛聲響全面引爆 。（圖／嘉義市政府提供）


● 12 月 26 日：現代 DJ 酷潮（Cool Wave） 第二晚將火力全開，聚焦電子音樂與前衛聲響。陣容包括前衛聲響藝術家 Betty Apple 與實驗團體 Social Dis Dance 的跨界演出、Melting 99 與 L-CC 的 B2B 輪番出演。此外，潛力新聲 吳優 WUYO 將化身一日 DJ，與饒舌暴徒 BCW 帶來新形式的共演新作，讓嘉義的夜晚充滿前衛聲響與嘻哈的躁動能量。
● 12 月 27 日：藝文詩意流派（Poetic Flow） 壓軸之夜回歸內斂與詩意。邀請入圍金曲獎的唱作人 FunkyMo 帶來輕鬆搖擺的旋律。同時亦邀請嘉義出身、入圍金曲四大獎項的才女 王彙筑 及金曲新人獎得主饒舌新秀 someshiit 山姆，分別與油水投影藝術家 白油 Bio 跨界合作，以聲音與流動的光影構築出獨特的藝術氣場，展現嘉義青年文化的溫柔與韌性。

320+1 嘉義市城市博覽會 展覽資訊
展期｜2025.12.12（五）-12.28（日）
時間｜週一至週四10:00-18:00；週五至週日10:00-20:00
活動地點:嘉義市全區(詳細地圖請至官網查詢)
活動官網：https://chiayicityexpo2025.com/
更多資訊:請關注「320+1嘉義市城市博覽會」官方社群媒體
Facebook：https://www.facebook.com/chiayicityexpo2025
Instagram：@ChiayiCityExpo2025

12/17 全台詐欺最新數據

紅衣長輩走進逢甲夜市　獨居老人化身聖誕老公公送祝福

陳亭妃公布行動紀錄片《妃常負責》　回顧丹娜絲颱風第一線救災

神默契夫妻檔　雲林警街頭一鏡到底攔詐300萬

剪下長髮也剪下距離　長億高中以行動上生命教育課

《青春任意門》責任印記　竹縣成年禮領航940名青年學子「大膽竹夢」

歲末校園風景！400台中學子「抬青蕉」祝福聲中迎接學測挑戰

馬年將至！梨山梅花與燈光映照高山新年步調

AI看表情、手術免氣切　台中榮總獲15項國家新創獎

新北水利局智慧防汛　奪2025雲端物聯網創新獎

相關新聞

嘉義320+1城市博覽會行動車熱鬧登場！

嘉義320+1城市博覽會行動車熱鬧登場！

「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日盛大開幕，但在官方展區亮相前，嘉義市已因市民與業者的熱情參與而提前熱鬧起來。嘉義市民宿文化發展協會以自發行動率先點亮城市氛圍，集結多家在地民宿，共同打造一台象徵嘉義城市意象的「行動宣傳露營車」，遊走嘉義市與各縣市，成為另類的城市博覽會移動展品。

2025幸福城市調查　嘉義市施政滿意度全國第一

2025幸福城市調查　嘉義市施政滿意度全國第一

320+1嘉義城市博覽跨年壓軸盛會開跑

320+1嘉義城市博覽跨年壓軸盛會開跑

羊公逗羊婆親子音樂會30日登場

羊公逗羊婆親子音樂會30日登場

嘉義潮流321 Party城市博覽檜意森活音樂藝術

