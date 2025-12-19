嘉義地檢署檢警聯席會議 　全面備戰選舉查察

▲▼ 嘉義地檢署召開嘉義地區114年度檢警聯席會議，落實五打七安 推動柔性司法 全面備戰選舉查察 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署為凝聚嘉義地區各執法單位之執法共識及查緝能量，並因應明年九合一地方公職人員選舉，於18日下午在嘉義市政府警察局大禮堂，召開114年度檢警聯席會議，由檢察長蔡宗熙親自主持。

臺灣高等檢察署臺南檢察分署（下稱臺南高分檢）檢察長黃玉垣、臺灣嘉義地方法院（下稱嘉義地院）庭長林正雄蒞臨指導，並有嘉義縣政府副縣長劉培東、法務部廉政署南調組組長許嘉龍、嘉義縣警察局局長李權哲、法務部調查局嘉義縣調查站主任謝檔明、嘉義市政府參議林建宏、嘉義市政府警察局局長陳明志、嘉義市調查站副主任張正樺、行政執行署嘉義分署分署長柯怡伶、法務部矯正署嘉義監獄典獄長蔡景裕、嘉義看守所所長翁永芳、嘉義縣消防局局長蔡建安、嘉義市消防局局長郭立昌、林業及自然保育署嘉義分署鄭鈞謄秘書、陸軍第十軍團指揮部法制官羅培爾、嘉義憲兵隊隊長姜家鴻、移民署嘉義市專勤隊隊長張添童、嘉義縣專勤隊副隊長黃文聰，本署主任檢察官、檢察官及警察、調查、廉政、憲兵、海巡、陸軍、移民、林政、國產、水利、消防、矯正、行政執行、嘉義縣市政府等機關及臺電公司等單位代表均出席與會，共同展現維護嘉義地區治安之決心。

黃玉垣檢察長致詞指出，肯定本署各項業務，並提示全力打擊詐欺犯罪，透過團隊同心協力，使詐欺案件發生率下降、破案率上升，也提醒檢察官善用具體求刑、擴大犯罪所得沒收，積極監督裁判；有關毒品案件，積極查緝新興毒品，並提高施用毒品之附戒癮治療緩起訴處分比率，得由醫療戒癮之方式，減少毒品需求；明年選舉查察，依據法務部所頒選舉查察工作綱領，妥適辦理反賄選宣導及選舉查察工作，並謹守行政中立與程序正義。

會中，由嘉縣警局翁士閔大隊長、嘉市警局蔡志炎大隊長及本署江金星主任檢察官提出工作報告，說明工作成果及未來偵辦案件之精進作為。對於選舉查察及反賄選宣導、新聞發布之處理流程、打擊妨害綠能產業犯罪、可疑帳戶預警中心、檢察與軍事機關聯繫共同維護軍紀國安、完善溫暖有感的柔性司法、毒品戒癮多元處遇、落實新世代反毒策略行動綱領、落實婦幼保護工作、犯罪預防宣導等節，凝聚檢、警、調、廉、政風等機關及轄區行政部門之團隊力量，展現維護社會治安之積極工作態度。



蔡宗熙檢察長結論時，說明近期重點工作：

一、 積極備戰明年查察賄選工作。

二、 積極打詐

1. 加強蒐證詐欺犯罪加重要件。

2. 強化論述及蒐證符合羈押之條件。

3. 主動連繫詐欺集團所用金融帳戶中，未報案的其他匯款人，避免其因欠缺被害意識而持續受害。

4. 重大詐欺案件，請於案發半年後，再次查明被害人遭詐的實際處境，促使法官從重量刑。

5. 積極查緝犯罪所得及工具。

三、 持續緝毒：將少年及校園施用毒品案件，視為重大刑案偵辦；加強網路巡邏，進行誘捕偵查；並搜尋毒品先驅原料、施用大麻器具及製作煙彈工具的網站，藉此查獲製造毒品工廠；施用毒品案件，請詢問當事人轉介毒品危害防制中心意願，提高轉介率。加強攔檢毒駕案件，減少毒駕之危害。

四、 肅貪及防貪：肅貪案件案件持續推展進度，避免延宕；加強預防貪瀆宣導，防貪重於肅貪；落實公益揭弊者保護法及揭弊者身分保密，不能稍有疏失，否則涉及刑事責任。

五、 國土及廢棄物清理法案件：現場查獲傾倒廢棄物案件，務必查扣機具及車輛，並於起訴時，向法院聲請沒收；追查上手、犯罪所得，澈底斬根除源；統合所有情資，全力追緝集團全部成員。

六、 國審案件：積極準備因應國審制度的擴大適用，偵辦可能適用國審法審理之案件，務必詳查刑法第57條量刑因子及嚴謹蒐證，並保存原始證據資料。

七、 加強偵辦軍事及國家安全案件。

八、 推動檢警卷證銜接及核退發查業務。

期許執法團隊，未來繼續攜手合作，讓嘉義縣、市犯罪率降低，共同守護社會安定與公平正義，創造幸福城市。