AI看表情、手術免氣切　台中榮總獲15項國家新創獎

▲台中榮總團隊於第22屆國家新創獎頒獎典禮合影，15項獎座寫下歷年最佳成績。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

被視為國內生醫與大健康領域最高指標的國家新創獎，第22屆日前揭曉得獎名單，台中榮民總醫院一舉抱回15項大獎，涵蓋臨床、學研與精進創新三大類別，寫下歷年最佳紀錄。從手術技術、智慧醫療到護理創新，台中榮總將第一線臨床經驗轉化為可落地的創新成果，展現醫學中心跨域整合的研發能量。

在臨床新創領域，耳鼻喉頭頸部王仲祺醫師團隊以「經口達文西手術治療咽喉癌」備受矚目，首創不需氣切即可治療頭頸癌中預後最差的下咽癌。相較傳統治療5年存活率約20%至60%，台中榮總治療成果提升至77%，讓病人保有呼吸道完整與生活品質。骨科部骨折創傷科王舜平主任團隊研發的「新型Jones骨折鎖定骨板」，依國人足部第五蹠骨型態量身設計，提升骨板服貼度與穩定性，也讓手術操作更為順暢。

智慧醫療應用則走進急診第一線。急診部詹毓哲主任團隊結合AI深度學習，開發「整合影像串流於急診胸痛病人表情辨識」系統，透過分析病人臉部表情，輔助判斷胸痛嚴重程度，優化檢傷流程，縮短等候與問診時間。胸腔部吳明峰醫檢師團隊研發的手持式肺功能儀，結合即時導引與回饋機制，讓受檢者操作更精準，也提升檢測品質。

學研新創獎同樣展現創意與實用性。醫學研究部李美芳副研究員團隊研發的「雙效減敏乳酸球菌」，首度將塵蟎與蟑螂過敏症的減敏概念整合於單一保健產品；骨科部陳昆輝主任團隊開發的自動化膝關節間隙量測系統，藉由深度學習標準化量測流程，強化退化性膝關節炎的早期偵測。

耳鼻喉頭頸部王仲祺醫師與中山醫學大學廖家秀副教授共同研發的「愛語音智慧聲帶判讀系統」，則以AI量化聲帶麻痺程度，輔助診斷與聲音健康管理。

護理創新更貼近病人與臨床需求。燒傷加護病房林鈺雯護理師團隊設計的側開式自黏「魔術網衣」，讓換藥過程更順暢，減輕病人疼痛；35病房曾芷祺護理師團隊研發的多功能約束手套，結合血氧監測、保暖與固定設計，提升照護安全；95病房黃乙蕎護理師團隊則以槓桿原理設計「安瓿剝集盒」，有效降低護理人員割傷與汙染風險。

台中榮總院長傅雲慶表示，醫院持續鼓勵同仁將臨床觀察轉化為可量產、可應用的創新成果，此次獲獎涵蓋人工智慧、疾病治療、醫材改良與照護流程，展現多元而成熟的創新體系，未來也將持續深化研發，讓成果真正回饋臨床，為病人帶來更安全與精準的醫療照護。