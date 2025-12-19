▲推廣在地永續經驗！農村水保署發表溫暖繪本，推里山倡議第二輯。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

農業部農村及水土保持署今（19）日發表《你知我行．里山倡議》系列繪本第二輯，將台灣農村實踐聯合國「里山倡議」精神的成功案例，透過手繪插畫與淺白文字，向國內外讀者介紹人與自然和諧共生的永續經驗。

農村水保署表示，自2017年加入「里山倡議國際夥伴關係（IPSI）」後，便致力於推廣相關理念，為將里山倡議中較為艱澀的科學理論與案例，轉化為大眾易於理解的內容，因此選擇以繪本形式傳遞理念。此系列繪本以中、英、日三語發行，期望能跨越語言與專業隔閡，讓更多人認識台灣在地的永續實踐。

這輯繪本收錄四個精選案例，呈現從山區到海洋的多元里山地景。內容包含台中霧峰社區透過友善耕種，吸引猛禽黑翅鳶棲息的《黑翅鳶之歌》；南投埔里社區為復育瀕危小白魚，改良茭白筍田生態的《小白魚造大浪》；澎湖社區運用傳統智慧，以珊瑚礁岩砌菜宅、玄武岩築石滬的里海故事《白石上岸．黑石下海》；以及新竹北埔南埔社區如何從沒落的客家聚落，轉型為黃金水鄉的《穿越100分的橋》。

農村水保署指出，希望透過繪本感性的圖文故事，搭配發表會上來自各社區的物產與經驗分享，讓讀者能從視覺、味覺等多重角度，實際感受台灣農村在生產、生活與生態間取得平衡的生命力。