中壢銀樓白晝被搶「抓了就跑」劫走11萬金飾　搶匪2分鐘落網

▲林姓男子今天下午到中壢區中平路某銀樓佯稱購買金飾，卻趁機抓了價值11萬元金戒指就奪門而出。（圖／民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區中平路上某銀樓今（19）日下午發生搶案！林姓男子佯稱購買金飾，女店員提供金戒指供其挑選，林男一邊打電話一邊挑選，突然拔腿狂奔，女店員高呼「搶劫！」，路人發現後將林男攔下，中壢警方據報後於2分鐘內趕到，當場將搶嫌制服，並扣住其手中搶得24.71公克、價值11萬餘元金戒指等證物，全案依搶奪罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲林姓男子今天下午到中壢區中平路某銀樓佯稱購買金飾，卻趁機抓了就跑，員警據報迅速趕抵拘捕到案。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局中壢派出所於今天下午2時58分許獲報，中壢區中平路某銀樓發生搶案，中壢派出所員警與一旁之阻詐巡守小組迅立即於2分鐘內趕赴現場，當場將45歲林姓男子拘捕到案，並起出其手中搶來的金戒指一只等證物。

中壢警方調查，林男下午進入銀樓後佯稱購買金飾，向店員表示想選購櫃內金戒指，女店員挑出金戒指供其挑選，林男一邊打電話一邊看金戒指，隨即趁隙逃拔腿狂奔，女店員高呼「搶劫！」，經過路人立即將林男攔住，員警隨即趕到將林男拘提到案，並於其手中查扣重6.59台錢（約24.71公克）金戒指一只，市值約11萬3000元，警方偵訊後依搶奪罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲林姓男子搶奪價值11萬元金戒指等證物。（圖／民眾提供）

中壢警分局長林鼎泰表示，警方對於任何侵害民眾生命、身體及財產安全之不法行為，將迅速趕往以維護民眾權益，感謝熱心民眾即時挺身而出的警民合作精神，呼籲不法之徒切勿心存僥倖，警方將持續強化巡守與即時應處能量，全力守護市民安全。