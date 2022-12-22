超商最新「30款新春福袋」！豪送瑪莎拉蒂、愛馬仕　1／1起限量開賣

▲7-11將在2023/1/1起開賣30款「限量開運金喜福袋」，5大動畫圖案超可愛，圖中為299元福袋。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

來試手氣！就有超商將於2023/1/1開賣「限量開運金喜福袋」，這次集結5大人氣動畫以及2大精品品牌推出30款福袋，頭獎為價值396萬元的瑪莎拉蒂Levante GT跑旅；另外，這次還有「加碼再抽」活動，將額外再送出瑪莎拉蒂Levante GT跑旅及柏金包，獎項總價值超過1000萬元。

7-11開運金喜福袋集結5大動畫推出299、499、1299及1699元共27款福袋，將在2023/1/1凌晨00點起於門市限量開賣，其中，為慶祝迪士尼百年慶典，首度推出迪士尼角色大集合限定設計，有米奇+米妮+維尼+奇奇蒂蒂款、米奇+維尼+愛麗絲+小飛象款等多角色；福袋內容也開發限量限定周邊商品，包括福袋本體、紅包袋、500ML保溫瓶、3.2L氣炸鍋、火烤兩用鍋、大陶瓷湯碗以及登機箱等。

▲福袋內容物超豐富，有零食、飲料、優惠券。



▲499元福袋為多功能托特包搭配保溫瓶貨保鮮盒2入組。



▲1299元福袋為氣炸鍋或火烤兩用鍋。



▲1699元登機箱福袋，限量9000個。



精品福袋則和英國Royal Doulton皇家道爾頓、瑞士Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋兩大精品聯名推出999元及1699元共3款限量福袋，將在2023/1/1早上11點起於OPEN POINT APP限量販售，包括餐具八件組、平底煎鍋及深底煎鍋，精品福袋更加碼送2張星巴克免費招待券以及7-11 100元禮券。

▲999元／1699元聯名福袋瑞仕鑽石鍋；999元聯名福袋皇家道爾頓餐具8件組。



今年購買任一款福袋皆附抽獎券1張，且為提高中獎機會，只要購買價值499元福袋(含)以上，更有「專屬限定抽獎序號加碼送活動」，活動期間內完成序號登錄，即可領取加贈序號(最高可領取5組)，有機會帶走價值396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，另還有光陽lonex S7R電動機車、Klook萬元旅遊金等大獎。

不僅如此，7-11更針對全系列福袋特別規劃「加碼再抽」活動，只要購買聖誕禮物福袋或是開運金喜福袋未中獎的序號，加碼再抽神秘大獎，有機會獲得市價86.6萬的柏金包或市價396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，獎項總價值超過1000萬元。

▲▼福袋最大獎為價值396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，還有光陽lonex S7R電動機車、Klook萬元旅遊金等大獎。



另一重頭戲則是「超值優惠券」，隨袋皆附品牌優惠券，包括CITY PRIMA 精品美式、CITY CAFE大杯美式咖啡、現萃茶經典純奶茶等飲品買1送1優惠券，另還有星巴克黑咖啡系列好友分享優惠或全品項第2杯半價優惠以及KLOOK旅遊優惠等，商品+優惠券總價值超過5500元。

今年更針對價值999元福袋(含)以上福袋祭出專屬優惠，包括星巴克免費招待券、鈴鹿賽道樂園指定設施招待券等，購買美國旅行者聯名登機箱福袋、英國Royal Doulton與瑞士Swiss Diamond聯名福袋再加碼1張星巴克免費招待券(共2張)，精品福袋更可額外獲得7-11 100元禮券。

7-11門市也將在2023/1/1～1/8止，持八大銀行信用卡、icash Pay購買開運金喜福袋單筆滿500元結帳享立折60元。「限量五大人氣動畫開運金喜福袋」也同步會在foodomo、foodpanda以及Uber Eats三大外送平台限量開賣。

▲萊爾富聯名「黃阿瑪的後宮生活」推出2款新春福袋。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富聯名「黃阿瑪的後宮生活」推出2款福袋新品，即日起於全門市搶先開賣「黃阿瑪的後宮生活招財福箱」，限量1萬箱、每箱599元，內含抽獎券和優惠DM各1張，還有黃阿瑪、嚕嚕、柚子等共8個角色的獨家小物隨機入袋，以及零食、糖果、飲品等5個隨機商品，再加碼「序號抽汽車」3次抽獎機會。

▲黃阿瑪行李箱超Q，粉絲一定要收。

另一款「黃阿瑪的後宮生活行李箱福袋」，限量3000組、每組1680元，將於2022/12/28起至2023/2/28期間開放預購（預計2023/1/16後即可取貨），內含抽獎券和優惠DM各1張，以及零食、糖果、飲品與日用品等5個隨機商品，再加碼6次「序號抽汽車」抽獎機會。

以上2款「黃阿瑪的後宮生活」福袋新品皆可與開運福袋同享超值大獎的驚喜，第1重「立即刮大獎」，有機會刮中iPhone14 128G、Sony 55型4K智慧顯示器、Celine AVA手袋、Dyson吸塵器或Nintendo Switch主機等獎品，還有超過30組免費商品或折扣商品；第2重「序號抽汽車」，要送出跨界休旅暢銷車款Honda HR-V (白)1台；第3重「會員遊戲獎」祭出總點數高達8千萬Hi點，以100%張張有獎的線上刮獎項，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888888點(等值現金4444元)。