嫌龍鳳掛俗氣拒穿　婆婆收回金飾！準新娘怒討：本來就要給我

▲原PO認為金飾俗氣，也不想穿龍鳳掛。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友最近在規劃婚紗及婚宴，準婆婆表示，如果想穿龍鳳掛，有準備一套金飾，訂婚時可穿戴，但她認為金飾俗氣不想戴，婆婆則說「那我就省下來囉」。這舉動讓原PO傻眼，就算不穿戴金飾，但是該給的還是要給，她可以拿去換喜歡的款式配戴，「這些金飾本來就是要給她兒子結婚用啊」。

原PO在Dcard上發文，準婆婆有準備一套金飾，有項鍊、手鐲以及頭飾，如果原PO訂婚要穿龍鳳掛，就會送給她，不需要回禮，但原PO認為款式俗氣，因此拒絕了，「婆婆聽完只回，喔~那我就省下來囉」。原PO傻眼，「男方給女方結婚金飾不是應該的嗎？為什麼我今天不願意穿龍鳳掛，這些金飾就可以省下來」。

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原PO表示，「我可以去換我喜歡的款式配戴，或是賣掉換鑽石項鍊，但我老公卻說那是媽媽的心意，不站在我這邊」，如果金飾是現代款式，她很願意配戴，不想人生唯一一次的訂婚，配戴的是傳統俗氣的金飾。

男友提到，以前婆婆訂婚穿龍鳳掛，但家裡經濟不好，所以沒有配戴金飾，「婆婆有點像是要彌補自己的心態，就買了兩套非常適合穿龍鳳掛配戴的金飾，一套要給媳婦，一套要給女兒」。

▲兩人愛情長跑，但吵到後來，婚也結不了了。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

兩人為此吵架，冷戰了一星期，原PO主動傳訊息打破沉默，「難道你看不出來，我是在幫你討金飾嗎？我不穿龍鳳掛，那些金飾就沒了，是你的損失，但我又不想委屈自己，我是為你著想才會要那些金飾」。

男友表示，那些金飾是媽媽辛苦賺錢買來的，現在能擁有的生活也是爸媽給的，「妳要什麼婚禮我都配合，不想穿龍鳳掛我媽也不勉強妳，我媽也說得很清楚，如果穿龍鳳掛，金飾一定會給妳，也不要求回禮」、「該好好考慮一下是否要繼續下去了」。

貼文一出，網友們一面倒挺男方，「給妳是心意，但妳要賣掉換錢，怎麼還會想給妳」、「看看妳自己在說什麼，婆婆欠妳的嗎？這種理所當然的心態太可怕了」、「婆家其實沒有義務要給妳欸，有給的話就是婆婆的一番心意」、「哪有什麼結婚給女方金飾是應該的」、「這個婚不要結好了，男生值得更好」、「本來就是留給媳婦的，但媳婦沒有一定要是妳啊」。

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