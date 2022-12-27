　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嫌龍鳳掛俗氣拒穿　婆婆收回金飾！準新娘怒討：本來就要給我

▲▼新娘,婚禮,結婚。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO認為金飾俗氣，也不想穿龍鳳掛。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友最近在規劃婚紗及婚宴，準婆婆表示，如果想穿龍鳳掛，有準備一套金飾，訂婚時可穿戴，但她認為金飾俗氣不想戴，婆婆則說「那我就省下來囉」。這舉動讓原PO傻眼，就算不穿戴金飾，但是該給的還是要給，她可以拿去換喜歡的款式配戴，「這些金飾本來就是要給她兒子結婚用啊」。

原PO在Dcard上發文，準婆婆有準備一套金飾，有項鍊、手鐲以及頭飾，如果原PO訂婚要穿龍鳳掛，就會送給她，不需要回禮，但原PO認為款式俗氣，因此拒絕了，「婆婆聽完只回，喔~那我就省下來囉」。原PO傻眼，「男方給女方結婚金飾不是應該的嗎？為什麼我今天不願意穿龍鳳掛，這些金飾就可以省下來」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，「我可以去換我喜歡的款式配戴，或是賣掉換鑽石項鍊，但我老公卻說那是媽媽的心意，不站在我這邊」，如果金飾是現代款式，她很願意配戴，不想人生唯一一次的訂婚，配戴的是傳統俗氣的金飾。

男友提到，以前婆婆訂婚穿龍鳳掛，但家裡經濟不好，所以沒有配戴金飾，「婆婆有點像是要彌補自己的心態，就買了兩套非常適合穿龍鳳掛配戴的金飾，一套要給媳婦，一套要給女兒」。

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲兩人愛情長跑，但吵到後來，婚也結不了了。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

兩人為此吵架，冷戰了一星期，原PO主動傳訊息打破沉默，「難道你看不出來，我是在幫你討金飾嗎？我不穿龍鳳掛，那些金飾就沒了，是你的損失，但我又不想委屈自己，我是為你著想才會要那些金飾」。

男友表示，那些金飾是媽媽辛苦賺錢買來的，現在能擁有的生活也是爸媽給的，「妳要什麼婚禮我都配合，不想穿龍鳳掛我媽也不勉強妳，我媽也說得很清楚，如果穿龍鳳掛，金飾一定會給妳，也不要求回禮」、「該好好考慮一下是否要繼續下去了」。

貼文一出，網友們一面倒挺男方，「給妳是心意，但妳要賣掉換錢，怎麼還會想給妳」、「看看妳自己在說什麼，婆婆欠妳的嗎？這種理所當然的心態太可怕了」、「婆家其實沒有義務要給妳欸，有給的話就是婆婆的一番心意」、「哪有什麼結婚給女方金飾是應該的」、「這個婚不要結好了，男生值得更好」、「本來就是留給媳婦的，但媳婦沒有一定要是妳啊」。

❀「萬歲牌堅果」隨行包　44包只要900元！超殺優惠1次看❀

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
史上價值最高！全聯福袋來了　3款豪華名車入列
直擊／北京搶辦護照！　報復性旅遊大噴發
快訊／重回2萬大關！　今本土+24427「飆升43%」
護照申請爆量！　核發天數變長了
快訊／搜尋衝第一！　日本緊急宣布：12／30起陸客全面篩檢
陸全國冠軍王一博「驟逝」　得年27歲
正妹被搭訕　慘遭新北3男輪流性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黑面琵鷺台南過冬　農業局設置10台固定式望眼鏡啟用

快訊／重回2萬大關！今本土+24427「飆升43%」　另增7死

集保結算所連13年辦愛心捐血　血袋捐贈逾台幣1千萬

玉山公園攀雲龍瀑布步道、中之關步道　不須申請即可進入

嫌龍鳳掛俗氣拒穿　婆婆收回金飾！準新娘怒討：本來就要給我

恩恩案遭監察院糾正！新北衛生局「3點回應」：虛心接受

博客來小編沒工作做了？粉絲團3天沒PO文　網友持續怒灌

台中女中「一票塑膠人出沒」　同學深夜被嚇壞！真相曝光

不逛藥妝了！直衝日本好市多「比台灣便宜」　他推：42元神物必吃

德友人喊台灣冷　驚見戰鬥民族投降！他朋友最慘：直接重感冒

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

黑面琵鷺台南過冬　農業局設置10台固定式望眼鏡啟用

快訊／重回2萬大關！今本土+24427「飆升43%」　另增7死

集保結算所連13年辦愛心捐血　血袋捐贈逾台幣1千萬

玉山公園攀雲龍瀑布步道、中之關步道　不須申請即可進入

嫌龍鳳掛俗氣拒穿　婆婆收回金飾！準新娘怒討：本來就要給我

恩恩案遭監察院糾正！新北衛生局「3點回應」：虛心接受

博客來小編沒工作做了？粉絲團3天沒PO文　網友持續怒灌

台中女中「一票塑膠人出沒」　同學深夜被嚇壞！真相曝光

不逛藥妝了！直衝日本好市多「比台灣便宜」　他推：42元神物必吃

德友人喊台灣冷　驚見戰鬥民族投降！他朋友最慘：直接重感冒

為校園食安把關！台東抽驗營養午餐　豬肉未驗出萊克多巴胺

Switch銷量破1.18億全球第四…「童年回憶」快被超車　PS2仍稱霸

快訊／北韓無人機又現蹤！侵擾仁川海域　政府急發「警告訊息」

高雄男毒駕15.9萬罰鍰拖欠8年　執行署出大絕「扣房」秒繳清

役男發揮營造專長整建槌球場　黃偉哲、徐健麟出席成果展嘉勉

超硬瑞典戰車輸了！遭闖紅燈白車撞到旋轉側翻　擋風玻璃掉落

全聯+大潤發福袋頭獎公布！抽3名車、百萬現金　開賣日獎項搶先看

孤獨需要勇氣　「他」寫好遺書遠征南極48天

台灣巡迴最終站！日本「RADIO EVA ART展」高雄左營新光三越登場

蔡英文為兵役延長出面　高嘉瑜曝國防部內部聲音：非常有必要

萌娃被媽逗狂噴笑聲超嗨森　換爸後秒淡定：ㄜ...你哪位？

生活熱門新聞

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

洗手台被嘉明塞爆！日大學公告引瘋傳

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

正義律師逼退博客來　卻受傷最深

葡「萄」不唸「桃」課本讀音曝！內行解答

女同事供絲襪交換禮物　男同事罵缺德

搭捷運看見總隊長巡查！2排勳章驚呆一票人

「文化成年禮」1200元3月開放領取

懶人露營「1晚近1萬」食材寒酸！帳篷、枕頭發霉

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

與曖昧對象「大戰3回」！她看手機驚：睡了別人老公

更多熱門

相關新聞

微風南山電梯旁「驚見1符號」她失眠求解！釣出內行解答

微風南山電梯旁「驚見1符號」她失眠求解！釣出內行解答

為了讓顧客可以快速找到要去的地點，百貨公司會用圖案標示，清楚又明瞭，有一名網友表示，之前到信義微風南山百貨，在電梯旁的樓層指南上，看到愛神邱比特的符號，她左思右想，仍想不透這到底是什麼意思，還因此苦惱到睡不著覺，貼文一出，有網友解答，「花園有愛神邱比特的雕像」。

2023訂製禮服新趨勢

2023訂製禮服新趨勢

包養8個月　女大生懷孕：給500萬才願意墮胎

包養8個月　女大生懷孕：給500萬才願意墮胎

《女神降臨》作者婚紗大方露「漫畫級身材」

《女神降臨》作者婚紗大方露「漫畫級身材」

初見面男友媽列「9條媳婦法則」住婆家、不准頂嘴

初見面男友媽列「9條媳婦法則」住婆家、不准頂嘴

關鍵字：

婚紗龍鳳掛金飾Dcrad

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

符合這資格　直接領3000元

陸遊客解封後最想去「這3國」！機票搜索量飆7倍

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面