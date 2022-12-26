【廣編】日本爆紅「光之影海洋展」登台！　12／23夢幻登場科教館

【廣編特輯】

圖、文／寬宏藝術提供

今年冬天最美展覽『NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展』是由日本知名光影創意公司NAKED INC.時隔三年重新升級製作！這次為了台灣觀眾特別規畫專屬展區，將在全球首次公開升級版的新內容。透過光影藝術、傳感體驗、專屬香氛及音樂等元素的融合，帶大家親自感受以美麗的視覺及真實的水感所結合的海底隧道，潛入海底6,500 m的海洋世界，探索在水族館中無法看見的神秘「光之影海洋世界」。最近和莫宰羊推出新曲的《匆匆那年》的唱作歌姬林采欣今天也特地抽空到場，參與開幕記者會搶先逛展，林采欣說這次很開心來看光之影海洋展，覺得光影神奇的美感能瞬間把人拉入其中，其中一區還可以透過投影變成海洋生物。

「光之影海洋展」由日本NAKED團隊親自來台佈展，今(22日)開展記者會首次公開台灣站的升級展區，「OCEAN Food Chain海洋食物鏈」和「OCEAN TUNNEL海洋隧道」，展區內大家將化身海洋生物，親自體驗海洋裡的食物鏈世界，更結合特殊技術，使用手機閃光燈拍攝，就會出現意想不到的畫面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從展覽入口開始，讓大家感受沉浸式的氛圍，從沙灘進入沿著展區慢慢潛入到6500米的深海，與此同時隨著海水深度的下降與光影流動，周遭所出現的生物及景觀也會隨之變化，透過光影互動體驗，看見不曾了解的神秘深海世界，感受光影藝術饗宴。