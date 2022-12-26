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泰王妹妹詩琳通也入院！　王室證實：心律異常接受檢查

▲▼ 1999年，泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）與妹妹詩琳通公主殿下（Princess Sirindhorn）。（圖／CFP）

▲1999年，泰王瓦吉拉隆功與妹妹詩琳通公主殿下。（圖／CFP）

中央社記者呂欣憓曼谷26日專電

泰國王室宮務處今天表示，泰王瓦吉拉隆功的妹妹詩琳通公主殿下在11月因為心律異常入院檢查，經治療後無大礙可自行痊癒，詩琳通已出院回家休養。

泰國王室宮務處今天發布新聞稿表示，泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）的妹妹詩琳通公主殿下（Princess Sirindhorn）11月21日因為心律異常快而到朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）檢查，接著在22日接受高頻電波治療後無大礙，可以自行痊癒，12月4日出院回家休養，醫療團隊建議她暫時不要出席公開活動。

詩琳通今年67歲，在已故泰王蒲美蓬（King Bhumibol Adulyadej）4個孩子中排行第3。

王室宮務處罕見針對王室成員健康狀況發布新聞稿，近期瓦吉拉隆功的大女兒帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha）14日傍晚在陸軍位於呵叻府（Korat）的訓練場地訓練參加國際比賽的犬隻時因為心臟問題突然失去意識，隨後送到朱拉隆功醫院治療。

王室宮務處日前兩度發布新聞稿說明帕差拉吉帝雅帕的健康狀況，最新為19日發布的新聞稿，指出帕差拉吉帝雅帕基本上狀況穩定，心臟收縮狀況沒有到理想的程度，不過心跳可以透過藥物控制住，冠狀動脈造影檢查無異常，醫療團隊透過藥物和機器來治療心臟、肺和腎，醫生會密切監測狀況。

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