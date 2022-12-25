結伴露營山崩2家8人全罹難　「爺爺背孫女骨灰下車」太心酸

▲山崩事件總計造成31人死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞16日露營地山崩事件奪走31條人命。馬接峇魯新村村長戴碧源23日坦言相當痛心，一夜之間失去2個家庭8條人命，看到爺爺背著孫女骨灰下車的那一幕最心酸。

戴碧源向星洲日報透露，這起山崩事件是新村開埠以來最大且始料未及的慘劇，賴家與戴家2戶家庭是好朋友，共同結伴露營，卻沒想到如今有8人罹難，死者年齡介於3歲至35歲之間。他親眼看到罹難者賴氏一家三口的棺木返回住家，目擊賴爺爺帶著心愛孫女骨灰的畫面，心中湧起難以形容的心痛。

其實戴碧源是賴爺爺的好友，經常看到他帶著孫女到咖啡店，祖孫感情非常好，但隨著悲劇發生，他如今能做的就是盡量協助家屬善後至親的身後事，「當悲劇發生後，我們說再多都是假的，叫家屬不要傷心也幫不了什麼」。賴爺爺事後說，在找到孫女遺體「一家四口終於團聚」之後，心裡感到比較安慰。

面對新年即將到來，戴碧源指出，村內一下子失去多張昔日熟悉的面孔，心情都很低落。

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▼馬來西亞吉隆坡以北約50公里的巴當加里鎮（Batang Kali）16日發生露營地山崩悲劇。（圖／CFP）