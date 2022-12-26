泰國軍艦沉船18人死亡　仍有11人失蹤

▲泰國軍艦素可泰號（HTMS Sukhothai）確認18人死亡 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

泰國軍艦素可泰號故障沈船，艦上105人目前已知救起76人，18人死亡，仍有11人失蹤，軍方搜救行動持續進行中。素可泰號艦長錄製影片信心喊話，希望失蹤成員盡快回來。

泰國海軍船艦「素可泰號」（HTMS Sukhothai）日前從春武里府（Chonburi）軍港出發，18日因為惡劣天候加上海相不佳，艦長決定臨時在巴蜀府（Prachuap Khiri Khan）靠岸。但晚間在距離巴蜀府岸邊約20海里時因為大浪打入船隻，船上斷電，緊接著引擎發生故障，最後素可泰號在18日晚間11時30分左右沉入暹羅灣。

軍方出動海軍船艦及直升機在巴蜀府外海執行救援任務，素可泰號上載有105人包括海軍人員、水手以及空中海岸防衛隊成員，最初救起75人，19日找到7人，其中6人死亡，生還1人，昨天和今天又找到12具屍體，目前還有11人失蹤，軍方持續進行搜索行動。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，素可泰號艦長皮齊猜（Pichitchai Thuennadee）錄製了一段影片，向素可泰號仍然失蹤的成員們喊話：「快回來，我們都在等你們！」影片中有其他參與搜救行動的海軍成員表示「一定會把弟兄們帶回來。」也有人表示，或許這些人被困在島上等待救援，「希望可以看到像電影演的奇蹟那樣」。

搜救隊伍除了沿著巴蜀府到素叻他尼府（Surat Thani）海岸搜尋之外，泰國公視報導（Thai PBS），海軍今天派出53名潛水人員到素可泰號沈船地點，檢視是否有艦上成員受困船內，不過今天海流強勁，搜索行動進行不易，海軍表示會以潛水人員的安全為第一考量。

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