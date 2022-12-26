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16歲弟遭學生會體罰！跑一節課崩潰「4F墜下」…原因竟是一通電話

▲▼16歲男生被學生會主席體罰後跳樓。（圖／翻攝自九派新聞）

▲16歲男生被學生會主席體罰後跳樓。（圖／翻攝自九派新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

山東煤炭衛生學校一名16歲男學生近日，因使用手機被學生會主席體罰，最後一氣之下從4樓跳下。家屬控訴，當時學生會主席當時發現孩子在用手機，而後竟懲罰要在操場上跑了一節課，還威脅說扣雙倍學分，最終孩子受不了從4樓跳下。

據《九派新聞》報導，12月24日，「16歲男生遭學生會體罰後從4樓跳下」這一話題登上微博熱搜。

12月23日，一名周姓女子求助稱，自己的弟弟就讀於山東煤炭衛生學校，10月17日因使用手機被學生會主席體罰，最後一氣之下從4樓跳下。

周女表示，「我的弟弟是他們班裡的紀律委員，當時正拿手機給班主任（台稱：班導師）匯報紀律情況，學生會主席突然走了過來，不僅沒收了弟弟的手機，還說要雙倍扣弟弟的學分，讓弟弟滾回家，並要求弟弟去操場上跑圈。」

她稱，「我弟弟就讓他班主任給學生會主席打電話解釋一下，說明一下情況，班主任電話是打通了，但是班主任管不了學生會主席。」

周女說，「迫於壓力，弟弟就委屈的去操場上跑圈了，跑了整整一節課，45分鐘，最後可能承受不了了，就從學校4樓跳了下來，胳膊、腿都沒有知覺了，骨盆肋骨什麼的都摔斷了。」

幸運的是，經過救治，周女的弟弟脫離了生命危險，目前已從ICU轉入了普通病房，但周女的家庭卻也無力維繫昂貴的醫療費用。

▲▼16歲男生被學生會主席體罰後跳樓。（圖／翻攝自九派新聞）

▲目前男孩已經脫離生命危險。（圖／翻攝自九派新聞）

周女稱，「學校現在就是說，不管我們了，一分錢也不會給我們了，我說那怎麼辦，我們家這個情況，你不給我們錢，我們怎麼救孩子，後續醫療費還得20多萬（人民幣，下同）。」

周女還說，「我弟弟的牙齒幾乎全部脫落了，修復牙齒很貴的，一顆就要1萬多。」

山東煤炭衛生學校知情老師回應稱，「事情發生後，學校什麼也沒說，就是全力以赴救孩子，對孩子家屬來說，提出一些訴求，非常能夠理解，但是是不是在法律範圍之內，這就是一個問題了。」

這名老師還說，「因為目前孩子的生命健康已經沒有問題了，得到保障了，後續的問題走法律程式是最合理的。」

對此，網友們怒意難平，紛紛表示，「學生會有什麼權利沒收手機和體罰學生？」「學校就是這麼保護自己的學生的？」、「請務必嚴懲相關人員！」、「班主任有不可推卸的責任！」

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