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台中南門橋兩側今年5人意外死亡　地方盼盡速辦路祭安民心

▲台中南門橋兩側今年已發生5人意外死亡，地方期盼盡速辦路祭安定民心。（圖／議員李天生提供）

▲台中南門橋兩側今年已發生5人意外死亡，地方期盼盡速辦路祭安定民心。（圖／議員李天生提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市南門橋是連接南區南門里、東興里和大里區祥興里的重要橋梁，今年至今已發生5起意外死亡案，分別是3人跳樓、1人自縊、1件車禍，日前老舊南門橋重建後，市府提前通車，讓地方來不及舉辦路祭，如今民眾人人惶惶，擔心未來再發生意外，祥興里長黃春海呼籲新任南門里長上任後，一起討論明年舉行普渡、路祭，以安定人心。

市議員李天生接獲民眾反映，南門橋兩側今年至今發生5件不尋常死亡事件，分別是3人跳樓、1人自縊、1人車禍，發生地在公寓大樓、橋梁和道路，現場景況駭人，造成人心惶惶。

李天生指出，大里區的祥興里和南區南門里，靠南門橋連接，近年來大樓林立，住戶密集，原本南門橋路面太窄，往來車流龐大，車禍事故不斷，市府因此重建南門橋，地方都希望新橋通車前，要提早告知民眾，讓民眾好好籌辦路祭，結果，市府提早通車，民眾籌辦不及。

黃春海強調，5件意外死亡案雖然是在南門橋重建通車前發生，但是通車後沒有辦路祭，總讓民眾難以安寧，大家甚至擔心，沒有路祭會不會有更多意外？如今新的南門里長已經產生，等上任後，他將徵詢新里長意見，明年盡速聯合舉行普渡及路祭活動，確保鄉里安寧。

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