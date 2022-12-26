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社會 社會焦點 保障人權

揭陳吉仲昔公費研究涉抄襲挨告　張斯綱出庭喊話「誠實面對」

記者黃哲民／台北報導

國民黨台北市議員張斯綱等人今年9月開記者會，爆料農委會主委陳吉仲擔任學者時，承攬科技部委託研究案「連愛情公寓部落格轉載文章都抄」，諷刺陳「抄襲慣犯」、「一魚兩吃」等語，遭陳吉仲提起自訴怒告涉嫌妨害名譽，張斯綱3人今首度到台北地院出庭，均否認犯罪，自認合理評論可受公評之事，並喊話陳應好好面對自己有無抄襲的問題，法官諭知明年(2023年)2月20日再開庭。

▲▼國民黨台北市議員張斯綱(右起)、桃園市議員凌濤與國民黨副發言人楊智伃，爆料農委會主委陳吉仲昔日當學者做公費研究案涉抄襲，3人都被陳提告。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨台北市議員張斯綱(右起)、桃園市議員凌濤與國民黨副發言人楊智伃，因被農委會主委陳吉仲指控妨害名譽出庭，3人受訪喊話陳吉仲別轉移焦點，應誠實面對自己有無抄襲問題。（圖／記者黃哲民攝）

法官前次在今年(2022年)11月間九合一公職選舉前首度開庭，當天僅傳訊提起自訴的陳吉仲調查自訴範圍，但陳委任律師代理出庭，今2度開庭第一次傳訊遭陳吉仲提告的張斯綱、桃園市議員凌濤與國民黨副發言人楊智伃，3人均自認無罪，強調已善盡查證義務，包括比對陳2005年擔任學者時，承攬農委會研究案提出的報告，內容與2003年一篇文章有高達77.33%的相似內容。

張斯綱3人指出，陳吉仲2015年跟2017年各承攬科技部1份研究案，提出的報告也被發現各有40%與57%內容涉及高度相似，引用比例已超出合理使用範圍，更有引注不當或未加以引注的瑕疵，陳身為中央官員、當朝大臣，拿人民納稅錢做國家研究案有無抄襲，應可受公評，他們基於監督而提出質疑，為人民把關公帑，毫無妨害名譽的惡意。

張斯綱3人並強調，國家花錢委託進行研究案，往往做為制定政策的參考，如果研究報告內容是拼拼湊湊，很可能誤導甚至偏離政策方向，中央部會應對內容出現高度相似、重複的研究案建立具體審查的基準，他們依據個人價值判斷做合理評論，官員對於人民的意見表達，應有較大的容忍程度。

▲▼農委會主委陳吉仲 堵訪 立法院財政聯席會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

陳吉仲今仍僅委託律師代為出庭，指稱已調閱張斯綱與凌濤的碩士論文，2人同樣也使用「文獻回顧」的架構，希望2人說明自己的做法跟批判陳吉仲的寫作方式有何不同，法官諭知張斯綱3人下次開庭前，應提出批評陳吉仲「抄襲慣犯」的具體依據，並提供記者會當天的投影片檔案。

張斯綱開完庭受訪指出，他自己的碩士論文經指導教授嚴格把關，引用文獻資料都標注出處，沒有抄襲問題，請陳吉仲別轉移焦點，「應誠實面對你(有無抄襲)的問題！」凌濤強調，陳吉仲的問題在於花人民納稅錢做研究報告，內容卻高度涉嫌抄襲，陳應站出來好好解釋清楚，而不是用司法的手段處理。楊智伃在庭內強調自己合理查證後，對客觀事實做主觀評論。

本案源於今年（2022年）11月26日投開票的九合一公職大選，選前爆出各種「抄襲」話題，陳吉仲雖非選將，但被國民黨指稱他在學者時代做政府研究案涉及大量抄襲，除由黨籍立委提出質詢，今年9月29日，兼任國民黨文傳會副主委的張斯綱，與凌濤、楊智伃更在國民黨中央黨部召開記者會，揶揄陳吉仲當年做的公費研究案「連愛情公寓部落格轉載文章也抄」，簡直是「花式剽竊」等語。

凌濤事後另在個人臉書PO文，挖苦陳吉仲「抄襲慣犯」、「一魚兩吃」等語，陳吉仲反擊張斯綱和凌濤都有碩士學位，卻將他在研究案已標注出處的「文獻回顧」抹黑成抄襲，因此提起自訴控告張斯綱3人，聲稱要捍衛自身的學術名譽。

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陳吉仲張斯綱凌濤楊智伃抄襲慣犯一魚兩吃

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