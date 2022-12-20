茶葉蛋漲聲響起　陳吉仲：產蛋率提高後「蛋價應可回穩」

▲農委會主委陳吉仲（中）今天出席北農記者會。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

因應雞蛋成本上漲，全家昨（19日）開出第一槍，宣布將從28日起，茶葉蛋價格從10元漲到13元。農委會主委陳吉仲今天（20日）出席北農記者會表示，目前雞蛋產量供應無虞，但因飼料成本大漲，農民必須維持一定利潤，待產蛋率提高後，蛋價應可回穩。

陳吉仲今天出席「北農革新成果暨產銷履歷農產品推廣記者會」，媒體追問農曆年前是否會有缺蛋危機？陳吉仲表示，今年三月每天雞蛋生產量只有十萬八千箱，一箱有兩百顆蛋，目前每天生產量是十二萬一千箱，而這次寒流已到昨天結束，對雞蛋的產量沒有造成太大影響，雞蛋供應量無虞，目前是食品加工業者的旺季，但過年前幾周會轉淡季，屆時會有更多雞蛋可供應給消費者。

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至於超商業者茶葉蛋喊漲，陳吉仲表示，因飼料成本漲價，蛋農必須維持一定利潤，價格尊重市場機制，但政府會盡全力穩定大眾物資與飼料成本價格，行政院蘇院長也同意明年第一季玉米、大豆進口的營業稅減免，農委會也會釋出更多舊米、飼料玉米供應蛋農使用，同時也加速雞蛋畜舍改善，待產蛋率提高後，等同提高農民競爭力，等雞蛋供應量充足後，價格市場就會反映出來。