7煞39槍擊斃！天道盟會長29年前慘死　侯友宜奇招破案

▲天道盟不倒會前會長謝通運的座車遭大貨車撞擊，卡在水溝，動彈不得。



圖文／鏡週刊

29年前，天道盟不倒會會長謝通運遭7名殺手連開39槍斃命，警方在現場發現1輛贓車，循線鎖定其中2人，且疑似躲在新北貢寮。為了一探究竟，當年在刑事局擔任隊長的侯友宜特別以訪友名義深入虎穴，帶著妻女到歹徒藏匿的處所敲門，確認槍手躲在裡面後，隨即調度警力攻堅逮人，最後查出幕後藏鏡人是前國大代表謝東松，為爭奪地盤及地方利益買凶殺人。

1993年5月，彰化縣二林鎮出身、有「二林皇帝」之稱的彰化縣議員洪絲條，到台北參加友人告別式，結果被同樣出身二林的死對頭、天道盟不倒會會長謝通運的17歲兒子開槍擊斃。洪的好友、前國大代表謝東松及綽號「鬼見愁」的彰化黑道大哥黃主旺等人要幫洪報仇，於是找上綽號「冷面殺手」的謝惠仁，策畫狙殺謝通運。

當年負責偵辦此案的退休刑警告訴本刊，同年9月某日，謝東松得知謝通運將沿彰化縣芳苑鄉四平村路平路返家，於是聯繫黃主旺等人兵分5路埋伏，並由任志傑駕駛大貨車，謝惠仁、曾敬超藏身車上，等謝通運經過埋伏點，任男便駕車衝撞謝的座車。

▼謝通運（圖）被7名殺手連開39槍奪命，死在賓士座車內。

謝通運的賓士600座車被大貨車衝撞後，前車輪卡在水溝裡動彈不得，這時任志傑、謝惠仁、曾敬超，以及埋伏在附近的李忠承、趙建中、黃振雄、陳解閔等一共7名槍手，分別持65步槍、烏茲衝鋒槍、手槍，朝著賓士車掃射39槍，謝通運頭部中彈當場死亡，保鑣范明元送醫不治。

黑道大哥慘死，彰化縣警局立刻與刑事警察局組成專案小組，全力緝凶，並嚴防黑道火拼，當年在刑事局當隊長的新北市長侯友宜，也親自帶隊前往彰化辦案。

警方在案發現場附近發現1輛紅色豐田轎車，調查發現該車是失竊車，再深入追查，查出與雲林角頭標哥有關。

退休刑警表示，當時警方獲報，黃主旺曾向標哥「借」2名剽悍的手下，說要幫忙處理事情，還強調絕對正當、合法，標哥不疑有他，派了趙建中、黃振雄給黃主旺，沒想到竟然是參與槍殺謝通運的行動，案發後趙、黃2人疑似躲到新北市貢寮區的親戚家藏匿。

線報到底準不準？警方無法百分之百確認，為此，侯友宜決定身先士卒、一探究竟，並指揮專案小組往貢寮移動，希望活逮2名槍手。侯友宜告訴本刊，他當時在彰化住了2個月，終於獲得這個重要情資，於是連夜趕回台北，還騙太太說難得休假，要帶她和女兒到貢寮訪友順便出遊，其實是想藉由妻女掩護，確認槍手是否真的躲在貢寮。不知情的侯妻當時很開心，但侯卻很心虛！

隔天一早，侯友宜帶著太太及還在襁褓中的女兒，開車前往貢寮，3個人一起走到槍手藏匿的處所，手上拎著禮盒的侯上前敲門，1名男子隔著鐵門問他：「你要找誰？」侯認出應門者就是趙建中後，隨便報了1個名字，趙告訴他這裡沒有這個人，侯則很自然地道歉，並帶著妻女離開。

確認之後，侯友宜立即打電話請同事前來支援，侯妻見大批警察趕來，而且還全副武裝，心裡有數，她沒有任何責備，只告訴丈夫：「我帶女兒回家。」便自己開車載女兒回台北，直到案子破了，她才唸了一下侯。回憶當年，侯友宜告訴本刊，他很感謝太太的支持與包容。

▼警方掌握證據後，荷槍實彈捉拿狙殺謝通運的歹徒。



在侯友宜的調度下，荷槍實彈的警方將趙、黃2人的藏匿處團團包圍，連周邊可能的逃逸路線也派人防堵，部署好之後，侯便對趙、黃喊話，要求2人棄械投降，還說知道他們是被黃主旺騙，才會參與謝通運的狙殺案，並要他們替自己和家人著想，趙、黃聽完後決定投降，之後又帶警方前往雲林某砂石場找到犯案槍枝。

退休刑警告訴本刊，趙、黃2人對於犯案過程及共犯身分交代的很清楚，他們在同年8月到彰化芳苑1處廢棄工廠集合，與他們接觸的是謝惠仁，謝交給每人1件頭套及1雙手套，並分配任務，但沒有說下手的目標是誰，也不准他們退出，否則就要讓他們「永遠消失」。

案發時陳解閔開著紅色豐田轎車，載趙、黃2人到埋伏點附近，3人下車後躲在甘蔗園內，趙、黃持烏茲衝鋒槍，伺機狙擊、接應。趙、黃供稱，當謝惠仁等人開槍射擊謝通運時，他們2人嚇壞了，站在一旁沒有開槍，事後逃至雲林藏槍，再前往貢寮躲藏。

「案發當時，謝東松用無線電通知黃主旺，表示謝通運剛剛已離開農會、準備返家，黃及謝惠仁獲知後，立刻將槍枝交給其他共犯，再根據任務分配，執行狙殺任務。」退休刑警說，警方從趙建中、黃振雄的供詞獲知全貌，之後陸續逮捕黃主旺、謝惠仁、謝東松等人，不過，謝東松最後卻因證據不足，獲判無罪。

警方當時調查，謝東松與謝通運因爭奪二林的地盤及利益，加上選舉恩怨，才以替洪絲條報仇之名，主導狙殺謝通運，另外，為了避免自己躲藏幕後的身分曝光，還特別要黃主旺及謝惠仁到高雄、雲林等地尋找殺手。

▼新北市長侯友宜提及辦案往事，特別感謝妻子的支持與包容。



針對這起槍擊命案，法院最後判處黃主旺及槍手任志傑、李忠承、曾敬超死刑定讞，2001年執行死刑前，3名槍手因家屬未拿到安家費，供出謝東松是主謀，檢方因此聲請再審，最高法院同意，但謝已早一步潛逃中國大陸。

除了遭槍決的四人外，謝惠仁、陳解閔最後被法院判處無期徒刑及20年徒刑定讞，2人分別在2017、2016年假釋出獄，至於趙建中、黃振雄則被判處無期徒刑，目前還在監執行。

值得一提的是，司法單位2001年對謝東松發布通緝，但事隔18年、2019年間，謝竟以案發至今超過25年、追訴時效已過為由，透過律師向法院聲請判決免訴，要求撤銷通緝，結果遭法院打槍，外傳謝目前仍然躲在中國，成為本案唯一的漏網之魚。



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