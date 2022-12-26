立委提小三通「專機中轉」　邱太三：沒同理心「咒誓予別人死」

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱太三26日在立法院接受立委鄭天財質詢小三通中轉的相關問題時，指責鄭天財沒同理心，未考量金馬人民，是「咒誓予別人死」。雖然鄭天財未對此表達不滿，但其同黨的立委鄭麗文則相當氣憤，批邱太三用字太超過，根本就是「來槓的」，要求必須向鄭天財致歉。

▼陸委會主委邱太三、立法委員鄭天財。（圖／翻攝國會頻道）



國民黨立委鄭天財上午質詢時提到，疫情指揮中心擔憂台商若透過小三通中轉，可能造成金馬醫療量能上的壓力，但若派專機、專船赴金馬接人的話，是否就能在兼顧金馬防疫的情況下，協助台商、台生返台。

對此，邱太三回應，這是金馬3年來第一次第一線接觸疫情，除了專業的疫情評估，金門人心裡因素帶來的擔憂，也是要考量的。

鄭天財則解釋，台灣有防疫計程車，在金馬是不是也能弄防疫的專車，從港口直接到機場，再從機場專機把人載回台灣，「可以做的！我們台灣很強，很厲害的！不要怕！只要你做好防疫措施，專機、專船，防疫遊覽車、防疫專車，全部都不會影響到金門的人民，都可以做得到。」

邱太三聽完之後表示，「委員，我覺得你這個就是沒有同理心啦！我真的很直白的就這樣講，憑什麼可以專機優先從金馬回來台灣。」「過去是直接從大陸飛回來，沒有人還要先轉到金門再回台灣。」

邱太三指出，「這次如果走小三通的路線，大概要花3個小時，這還是順利接上回台的班機，如果沒有接上，遇到氣候不好，飛機不飛，那全部都滯留在金門。」「所以不要再扯小三通！你同情一下金門馬祖的人民好不好？」

邱太三還強調，「現在大家講的都可以很輕鬆，都可以不用負責任，你就『咒誓予別人死』（台語）啊！」

▼立法委員鄭麗文。（圖／翻攝國會頻道）



鄭天財並未對此表達不滿，但下一位質詢的國民黨立委鄭麗文則相當氣憤，一上台就說，「我剛聽到陸委會主委在回答鄭天財委員的質詢，用字口氣有點太超過，委員當然有他不一樣的看法跟評估，也代表不同選民的心聲，在質詢台上面，鄭天財委員也都非常理性在探討，主委卻動不動指控委員是『咒誓予別人死』，怎麼可能鄭天財委員是這樣的一種態度呢？」

鄭麗文還說，「剛剛大家都看到，鄭天財委員是非常理性在探討小三通的議題，今天主委這樣的態度跟用詞，讓我們覺得，你今天就是『來槓的』，那如果沒有理性討論的空間，我們何必在這邊質詢，還指控我們委員沒有同理心，我覺得這樣的態度不可取，主委應該向鄭天財委員致歉才對。」

鄭麗文話才剛說完，邱太三就馬上起立鞠躬道歉，「我致歉！鄭委員，我真的跟你致歉！」

鄭天財則笑著回應自己不介意，並表示兩人是同學（台大法律系），沒有關係。

陸委會23日曾就小三通未開放中轉發出聲明，強調政府推出該專案，是經綜合評估各項因素，包括金馬首長、民意代表及民眾的建議，「金馬鄉親也是台灣人，請其發揮道德良心，不要增加金馬疫病風險，應重視金馬民眾生命與健康，更不要提高台灣疫病威脅。」