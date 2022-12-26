　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委提小三通「專機中轉」　邱太三：沒同理心「咒誓予別人死」

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱太三26日在立法院接受立委鄭天財質詢小三通中轉的相關問題時，指責鄭天財沒同理心，未考量金馬人民，是「咒誓予別人死」。雖然鄭天財未對此表達不滿，但其同黨的立委鄭麗文則相當氣憤，批邱太三用字太超過，根本就是「來槓的」，要求必須向鄭天財致歉。

▼陸委會主委邱太三、立法委員鄭天財。（圖／翻攝國會頻道）

▲▼立法院,邱太三,鄭天財,鄭麗文,小三通。（圖／翻攝國會頻道）

國民黨立委鄭天財上午質詢時提到，疫情指揮中心擔憂台商若透過小三通中轉，可能造成金馬醫療量能上的壓力，但若派專機、專船赴金馬接人的話，是否就能在兼顧金馬防疫的情況下，協助台商、台生返台。

對此，邱太三回應，這是金馬3年來第一次第一線接觸疫情，除了專業的疫情評估，金門人心裡因素帶來的擔憂，也是要考量的。

鄭天財則解釋，台灣有防疫計程車，在金馬是不是也能弄防疫的專車，從港口直接到機場，再從機場專機把人載回台灣，「可以做的！我們台灣很強，很厲害的！不要怕！只要你做好防疫措施，專機、專船，防疫遊覽車、防疫專車，全部都不會影響到金門的人民，都可以做得到。」

▲▼立法院,邱太三,鄭麗文,小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱太三聽完之後表示，「委員，我覺得你這個就是沒有同理心啦！我真的很直白的就這樣講，憑什麼可以專機優先從金馬回來台灣。」「過去是直接從大陸飛回來，沒有人還要先轉到金門再回台灣。」

邱太三指出，「這次如果走小三通的路線，大概要花3個小時，這還是順利接上回台的班機，如果沒有接上，遇到氣候不好，飛機不飛，那全部都滯留在金門。」「所以不要再扯小三通！你同情一下金門馬祖的人民好不好？」

邱太三還強調，「現在大家講的都可以很輕鬆，都可以不用負責任，你就『咒誓予別人死』（台語）啊！」

▼立法委員鄭麗文。（圖／翻攝國會頻道）

▲▼立法院,邱太三,鄭天財,鄭麗文,小三通。（圖／翻攝國會頻道）

鄭天財並未對此表達不滿，但下一位質詢的國民黨立委鄭麗文則相當氣憤，一上台就說，「我剛聽到陸委會主委在回答鄭天財委員的質詢，用字口氣有點太超過，委員當然有他不一樣的看法跟評估，也代表不同選民的心聲，在質詢台上面，鄭天財委員也都非常理性在探討，主委卻動不動指控委員是『咒誓予別人死』，怎麼可能鄭天財委員是這樣的一種態度呢？」

鄭麗文還說，「剛剛大家都看到，鄭天財委員是非常理性在探討小三通的議題，今天主委這樣的態度跟用詞，讓我們覺得，你今天就是『來槓的』，那如果沒有理性討論的空間，我們何必在這邊質詢，還指控我們委員沒有同理心，我覺得這樣的態度不可取，主委應該向鄭天財委員致歉才對。」

鄭麗文話才剛說完，邱太三就馬上起立鞠躬道歉，「我致歉！鄭委員，我真的跟你致歉！」

鄭天財則笑著回應自己不介意，並表示兩人是同學（台大法律系），沒有關係。

陸委會23日曾就小三通未開放中轉發出聲明，強調政府推出該專案，是經綜合評估各項因素，包括金馬首長、民意代表及民眾的建議，「金馬鄉親也是台灣人，請其發揮道德良心，不要增加金馬疫病風險，應重視金馬民眾生命與健康，更不要提高台灣疫病威脅。」

▲▼立法院,邱太三,鄭麗文,小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
役男手機上繳裝MDM　私密片竟被看光光！
「蔣師」送生日禮物！　王世堅給蔣萬安「蔣中正照片」
疫情連2周上升！　跨年活動3類人不建議參加
快訊／第三波疫情要來了！　單日確診恐破3萬
快訊／確定兵役延長！　「這年次」後出生需當1年
宋逸民教會爭議連環爆　他親曝「2傻眼狀況」：真的很有事！
宋仲基女友是「前性感演員」！　身分背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳怡農挺役期延長　國防部應說明入伍後「每周具體做什麼」

「蔣師」送生日禮物！王世堅給蔣萬安「蔣中正照片」　籲：沒犯錯空間

綠委齊籲還稅於民　吳怡農稱王鴻薇「可愛」挺紓困

謝龍介怎麼會輸？　他批台南「驚天大案」檢調都選後才有動作

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

防疫三輪車紅到被埃及總統親校　4大團體《防災傑出獎》首屆名單出爐　

謝國樑上任首日「不到7點上班」　搭9026國道客運關心通勤族

立委提小三通「專機中轉」　邱太三：沒同理心「咒誓予別人死」

國民黨涉黑正副議長全數當選　民進黨批藍：說一套做一套

林俊憲：「綠能流氓」不只在台南　實在很丟臉

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

女三寶路肩迴轉2車道　「害3名車連環撞」釀禍

吳怡農挺役期延長　國防部應說明入伍後「每周具體做什麼」

「蔣師」送生日禮物！王世堅給蔣萬安「蔣中正照片」　籲：沒犯錯空間

綠委齊籲還稅於民　吳怡農稱王鴻薇「可愛」挺紓困

謝龍介怎麼會輸？　他批台南「驚天大案」檢調都選後才有動作

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

防疫三輪車紅到被埃及總統親校　4大團體《防災傑出獎》首屆名單出爐　

謝國樑上任首日「不到7點上班」　搭9026國道客運關心通勤族

立委提小三通「專機中轉」　邱太三：沒同理心「咒誓予別人死」

國民黨涉黑正副議長全數當選　民進黨批藍：說一套做一套

林俊憲：「綠能流氓」不只在台南　實在很丟臉

男女高清無碼照曝！他核磁共振拍好友做愛　「變粗變硬」時機公開

諸羅山盃／日僑贏球也哭哭　許允哲PK賽再見安開心落淚

吳怡農挺役期延長　國防部應說明入伍後「每周具體做什麼」

上繳手機裝MDM！私密相簿「被偷看45分鐘」　役男怒抓真相更氣了

「蔣師」送生日禮物！王世堅給蔣萬安「蔣中正照片」　籲：沒犯錯空間

基隆人等了8年！藏壽司首度插旗基隆市　地點臨近基隆港

梅西聖誕節大曬老婆性感舞姿　貝嫂「一件帽T」高調示愛放閃

陸疫情升溫「近2周境外移入增」　王必勝：下午討論調整邊境政策

綠委齊籲還稅於民　吳怡農稱王鴻薇「可愛」挺紓困

本土疫情連2周上升！王必勝：跨年活動3類人不建議參加

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

政治熱門新聞

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

快訊／蔡英文明親自宣布義務役恢復1年制方案　睽違2年接受媒體提問

稅收超徵4500億！　綠委槓中央「還財於民」：每人可領近2萬

淡大論文遭撤銷！前宜蘭市長江聰淵道歉

快訊／71共機擾台破紀錄！　國防部：嚴密監控與應處

柯P回來啦！柯文哲今不騎王世堅腳踏車

曾俊傑退黨當上副議長　遭國民黨開除黨籍！

女當選人「就職典禮失蹤」首發聲

中選會公告　陳靜敏、陳琬惠遞補立委

換不掉蘇？游淑慧：蔡英文壓不住了

別不知民間疾苦！　何欣純：應發「現金券」讓全民領得到

快訊／張峻當選花蓮縣議長！宣布：退出國民黨

不斷更新／各縣市正、副議長當選名單一次看

柯文哲「空氣瀏海」新造型上工　打卡台大醫院回歸本業

更多熱門

相關新聞

台商要小三通開中轉　王必勝：不能只考慮自己

台商要小三通開中轉　王必勝：不能只考慮自己

小三通將於1月7日復航，但僅限金馬民眾搭乘，台商無法藉此中轉返台。對此，中央疫情指揮中心指揮官王必勝26日表示，中轉會經過金門、馬祖，那是人家的家園，「你對經過的地方要做考量，不是只有考慮到自己，不管台商、金馬民眾都是台灣人，要互相體諒！」

陸委會：小三通「循序漸進」是最好做法

陸委會：小三通「循序漸進」是最好做法

抗議小三通做半套　數百人遊行至立法院前

抗議小三通做半套　數百人遊行至立法院前

等3年！金門25日開放小三通意願登記

等3年！金門25日開放小三通意願登記

馬英九籲小三通全面復航　行政院：會就中國疫情發展評估

馬英九籲小三通全面復航　行政院：會就中國疫情發展評估

關鍵字：

小三通陸委會邱太三鄭天財鄭麗文

讀者迴響

熱門新聞

一家人被宋逸民教會「強制驅離」

宋逸民教會9大罪狀連環爆！她痛哭：像被放血

快訊／宋仲基驚喜認愛！女方竟是英國人

宋仲基「女友正面高清照」曝！

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

甜蜜交往1年！宋仲基英國女友長相曝光

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

每周上繳收入！藝起發光前教友：離開才是恩典

在國外一眼認出台灣人「靠3特徵」：準確率9成

宋仲基認愛新女友！　閃離宋慧喬不分30億財產

女友交往才認「和李宗瑞是好友」！他崩潰偷看淫片比對

到日本交換震驚「台灣男生真好」　台妹揭潛規則

小S根本仙姑！7年前指廖科溢是討厭鬼

更多

最夯影音

更多
本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數
天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面