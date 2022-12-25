國三蹺家少女連找2男「打砲換宿」　遭射後不理2度丟包

圖文／鏡週刊

高雄一名國三少女小奈（化名）蹺家為了尋找住所，先是找上了44歲林姓男子帶她去摩鐵投宿，2人才剛嘿咻完，又「接力」找上了羅姓男子，在他的住處再次嘿咻，希望以「打砲換宿」的方式待在羅男家，卻遭到羅男拒絕，並將她丟包到附近的便利超商。3天後警方尋獲通知小奈家人，家人連忙帶著小奈報案，法官依妨害性自主罪各判林男和羅男6月及8月徒刑。

根據判決書，2021年5月間，小奈透過交友軟體「Say Hi」結識了一些網友，同年5月12日凌晨1點多，小奈蹺家，找了林姓男子開車到家裡接她，2人隨後前往摩鐵投宿，便在凌晨3點多時在摩鐵發生性行為。

而林男在發生性行為後卻「射後不理」，藉口有事直接離開房間，於是小奈再透過交友軟體找上了羅男，羅男將小奈從摩鐵載回住處，當天清晨6點雙方發生性行為。小奈想透過「打砲換宿」的方式住在羅男家，卻遭羅男拒絕，當天早上就把她載到附近的便利超商丟包。

小奈一個人在街上遊蕩2天後被員警尋獲，通知家人將她帶走，家人詢問小奈這幾天如何生活、在哪裡過夜？竟得知小奈接連被2男「打砲換宿」未果還丟包的經過，立刻帶著小奈前往警局報警。

高雄地院審理時，林男否認與小優發生性行為，辯稱自己是被小奈「仙人跳」；羅男則是坦承犯行，承認自己與小奈性交。法官綜合各項事證，認定林男、羅男明知小奈未滿16歲仍與她發生性行為，依妨害性自主罪各判林男和羅男6月及8月徒刑，全案可上訴。

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