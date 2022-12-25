北市婦網戀「戰地醫生」匯款21萬…兒子急阻止　她難過吐心酸

圖文／鏡週刊

台北市50歲劉姓婦人在網路認識一名戰地醫師，半年來對方每天噓寒問暖，彼此更以老婆老公互稱，日前，對方以將獲得一筆獎金為由，要求劉婦匯款21萬元，劉子發現母親怪怪的，尾隨於後，確認母親要匯款後，立即報警求助，與警員吳榮晃兩人費盡唇舌，才說服劉婦是大騙局，進而保住積蓄！

大安分局是接獲民眾報案稱，他的母親碰到網路愛情詐騙案，現在在銀行要匯款給騙徒，希望警方快點來阻擋。和平東路派出所警員吳榮晃獲報後火速趕到現場，婦人述說自己這段網路情，吳員聽後便告知，「你碰到網路愛情詐騙」，但婦人不相信。

劉婦向警方表示，半年前在抖音軟件上交友，認識1名醫生，半年來，對方每天噓寒問暖，並分享彼此生活點滴，遂與對方談起網路戀愛，深信對方是愛她的。

劉婦說，日前對方告訴她，要被徵召前往葉門當戰地醫生，聯合國理事長為表揚他，會給他一筆美元現鈔，但這筆鉅款只能寄給最親信的人保管，需要繳一筆保證金21萬元才能提領，所以劉婦才會到銀行匯款。

劉子說，媽媽常常深夜上網，還跟1名外籍男子聊天，又發現媽媽要去匯款，才及時報案求助。而當吳員勸劉婦不要上當時，劉子也在旁勸母。最終劉婦則說出，其實是因兒女不關心她，才會上網尋求情感慰藉，劉子發現自己疏於關心後，也答應今後會多多關心媽媽，最終劉婦沒有匯款，也高興地與兒子回家。





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