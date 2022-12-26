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起薪最高72K！　桃捷招募79名優秀新血迎接A22站通車

▲桃捷招募79名優秀新血

▲桃捷要招募79名優秀新血。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司為了補足流失人力，同時因應A22老街溪站112年年中通車，預計招募79名新血，有運務、維修、經管、原民、身障等五大類別，新人起薪從31K到72K不等，視工作性質及職等類別而有異。簡章27日登載在招募網站( https://recruit.tymetro.com.tw/ )，歡迎對軌道業熱忱者報考，一起直達美好。

桃捷25日表示，這次新人招募在112年1月3日上午9時起開放線上報名，持續到1月17日下午5時止。2月12日進行術科及筆試，3月8日至10日口試，預計3月16日公告錄取名單，4月起陸續進用。

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▲桃捷招募79名優秀新血

為了不造成遺珠，這次招募備取名額依各類組需求增加，備取期限為榜示後6個月，讓更多優秀人才進入桃園大眾捷運(股)公司展現專長。新進人員完成報到程序及新人訓練後，將進行為期2至3個月的專業授證訓練，完成嚴謹的訓練課程，符合結訓標準即可上線執勤。

▲桃捷招募79名優秀新血

疫情趨緩、國門開放，桃捷表示，機場捷運線旅運量明顯提升，大家引頸企盼的A22老街溪站也將在112年7月通車，為補足營運必要人力，希望藉由這次招募廣獲優秀專才，共同為機場捷運線未來的發展努力打拼。

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