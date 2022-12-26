麻將最大黨正式成立「不做政治鬥爭」！郭璽：只為了人民著想的政黨

▲台灣麻將最大黨完成備案。（圖／麻將最大黨提供）

記者朱祖儀／綜合報導

台灣麻將最大黨在今年10月19日將創黨申請資料送至內政部，終於在2個月後收到同意備案通知，成為國內第82個政黨。黨主席郭璽表示，麻將最大黨和以往的政黨不同，不會做政治鬥爭，只會為了人民著想、關心人民生活的大小事，因此希望能有更多人加入他們，一起改變台灣的政治生態。

郭璽透露，在本月23日收到內政部公文通知，「麻將最大黨申請政黨備案符合政黨法規定，已予備案，並發給證書及圖記」，等了2個月終於等到想要的結果，他不禁直喊「千呼萬喚始出來」。他也說成立過程中受到許多人的幫助，要特別感謝許多立委及媒體的幫助，也感謝內政部給予協助和指導。

▲郭璽強調，麻將最大黨是為了人民著想的政黨。（圖／麻將最大黨提供）

郭璽強調，麻將最大黨以關心民生為主，因為現在多數政黨「滿腦子只想著政治鬥爭」，但他認為政治是眾人之事，是為了人民而生，不該滿腦子只有權和利，因此希望民眾都能夠加入麻將最大黨，相信等到麻將最大黨真的成長為台灣的最大黨之後，能夠改變台灣的政治生態，「很多政黨都希望人民來支持自己，但我們是真的為了人民著想」，政治應該要重新關心人民生活的大小事。

郭璽也說，麻將最大黨經過2個月的慈善公益盃麻將大賽的初賽階段，黨員人數已經超過2萬，但當時內政部一直沒有給予回應，作為黨主席的他認為黨員的基本權益遭到損害、剝奪，因此透過了許多方法，希望訴求能夠被看到，所幸經過溝通後，內政部能夠理解麻將最大黨的成立宗旨是關心民生。他們未來的目標是，希望在明年底第2屆慈善公益盃麻將大賽時，能夠讓黨員數衝到5萬人。

▲麻將最大黨黨徽。（圖／麻將最大黨提供）

郭璽當初創黨時，也不斷強調台灣打麻將的人口很多，但麻將長期以來被汙名化、歧視，總是很容易和「賭博」聯想在一起，但很多老年人都透過這項休閒活動找到朋友，打麻將也能幫助延緩老化，因此他希望讓長者可以在合理的規範和金額內開心打麻將，而不是被刑法限制，因此打算推公投修訂法律，讓政府更重視相關問題。

郭璽透露，明年中麻將最大黨將推出第一個公投提案，「您是否同意在台灣及離島地區，65歲以上老人在公開合法的商地打麻將，其彩金在新台幣2000元以內，應排除刑法第266條賭博罰之適用」。他也一再強調麻將最大黨是為了人民著想的政黨，此舉是希望能讓長者更安心打麻將，不應該被視為賭博對待，「我們做這些事情沒有任何政治爭權，純粹是想推動麻將正常化，打麻將應該被視為正常運動」。