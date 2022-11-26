駁斥不給公投票「技術性阻撓」　台中選委會怒：勿刻意造謠抹黑

▲全台各地傳出「不主動給公投票」，台中市選委會駁斥，並表示均依照相關規定辦理。（示意圖／記者李毓康攝）



記者許權毅／台中報導

全台各地傳出多位民眾反映「公投票不主動給」，質疑是「技術性阻撓」。台中市選委會澄清，不主動詢問均是依照選務作業程序辦理，全國作法一致，絕無刻意「技術性阻撓」，呼籲相關人士勿造謠抹黑，有失公允。

台中市選委會表示，投票方式為「領、領、投」，民眾進入投票所後，先領取地方公職人員選舉票，再領公投票。上午選務工作人員不要主動詢問領票意願的情況，就是依選務作業程序辦理。

▲台中市選委會表示，午後改善，提醒選舉人「下個領票處是公投票」，但不會詢問領票意願。（示意圖／記者屠惠剛攝）



台中市選委會說，今日許多縣市均接獲多起民眾反映，未發給公投票情事，中央選委會中午召開會議決議，請各縣市選委會再次向各投票所下達宣導，請投票所主任管理員於發給選舉票後，告知選舉人，下一個領票處是公投領票處，但不會詢問領票意願。

台中市選委會澄清，台中市各選務單位絕無刻意「技術性阻撓」民眾領取公投票，全國標準一致，呼籲相關人士勿刻意造謠抹黑，有失公允。另提醒民眾，選舉人或投票權人應一次進入投票所投票，離開投票所後不得再次進入投票所投票，請民眾拿到選票時務必核對。