　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

申請創黨2個月還沒通過！郭璽控：內政部刁難麻將最大黨備案

▲▼。（圖／麻將最大黨提供）

▲麻將最大黨在10月創黨。（圖／麻將最大黨提供）

記者朱祖儀／綜合報導

麻將最大黨於10月16日舉行創黨成立大會，也已經將資料送到內政部備案。黨主席郭璽表示，先前舉辦成立大會時，內政部有派2名官員到現場見證，但現在過了將近2個月，內政部遲遲沒有將證書核發下來，似乎是對他們的黨名有疑慮，讓他覺得相當不滿，質疑主管機關剝奪人民創黨的權益。

郭璽表示，麻將最大黨在今年10月申請設立政黨，一切都按照政黨法法律規定行事，在內政部指派的二位官親臨現場監督指導下，他們依照民主程序選出黨主席、副主席、中央委員，之後將所有資料於10月19日送到內政部。他起初以為在11月20日左右就能完成流程，沒想到現在過了2個月都還無消無息，只好拜託立委去幫忙查詢，才知道申請案已經呈到內政部次長陳宗彥手上，但遲遲沒有通過。

▲▼。（圖／麻將最大黨提供）

▲郭璽控訴，內政部至今尚未發給他們圖記與證書。（圖／麻將最大黨提供）

郭璽透露，內政部對於「麻將最大黨」的名稱有疑慮，但先前行政院發言人羅秉成主持政院記者會時，明明就已經說明麻將不等於賭博，因此申請組黨不會觸法，民眾也有集會結社的自由，代表「麻將」二字沒有疑慮，質疑「難道內政部現在的言論是在打臉行政院嗎？」此外，先前也有一個人民最大黨，同樣使用「最大黨」，這3個字不是他們首創的，早就有先例，因此這也不是阻擋的理由。

郭璽也說，根據政黨法第7條寫出，申請人在政黨成立大會後30天內，檢具申請書、章程、100人以上黨員簽名或蓋章之名冊、負責人名冊、成立大會及負責人選任會議紀錄，向主管機關申請備案，經完成備案者，主管機關應發給圖記及證書。原本應該只是簡單的備案程序，結果現在卻變成實質審查，好像回到「黨禁」時期，若是內政部真的阻擋他們成立政黨就是違憲了。

郭璽表示，這次選舉中民進黨大敗，內部進行檢討，有人質疑是因為黑道涉入其中導致敗選。但他認為若是內政部擔心這時讓麻將最大黨通過，會讓外界把「麻將」和「黑道」連結在一起，這樣仍是在歧視麻將。他也說其實民進黨政績不錯，但「行政機關的傲慢，一直在製造、累積民怨，最後人民只能在選舉時反映在選票上！」

▲▼。（圖／麻將最大黨提供）

▲郭璽呼籲政府不要阻擋他們成立政黨。（圖／麻將最大黨提供）

郭璽再次強調，在台灣至少有1、200萬名麻將人口，他們希望可以利用成立政黨的方式替這些人發聲，呼籲政府不要再漠視人民的聲音，「機關不應以任何利害而去剝奪、沒收人民的基本權益，除非我們是叛亂集團」。他們的唯一訴求只有麻將正常化，不會影響到其他政黨，因此期盼政府能依法行政。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／磁磚9F掉落　30歲男慘遭爆頭亡
靈媒「世足冠軍」預言！　這隊註定會輸
快訊／下班注意！國3交流道5車追撞　回堵5公里
快訊／北市立委補選　3人登記均符資格
一開手機發現有200元！　3天內要用掉
省荷包了！「出示1畫面」千家餐廳內用75折起　火鍋、燒肉都有
世界盃？　太玄宮乩身再爆「踢飛祖廟金爐」
高虹安遭約談19hrs「便當只吃幾口」　超強律師團陣容曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市立委補選　蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇3人登記均符資格

吳怡農不滿被稱「膿包」　他嗆「農寶怕熱」：有認真在選舉嗎？

申請創黨2個月還沒通過！郭璽控：內政部刁難麻將最大黨備案

王鴻薇夫妻名下5筆房產　老公持35檔股票投資有心得　

保護傘失效？高虹安立院會期遭搜索惹議　民眾黨團：游錫堃依法行政

吳怡農與嫩妻差10歲　名下無房產、存款逾4289萬

準備開搶！五月天諾亞方舟10週年　一卡通復刻立體款首亮相

美國通過2023國防授權法案　外交部：密切關注NDAA款項落實情形

屏東縣長當選人周春米　公佈縣政團隊第一波人事名單

誓言2024大選必勝！　國民黨推出KMT棒球外套「象徵團結台灣」

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

女生只擦紅色口紅=濃妝？　她精心打扮...男友：淡妝

北市立委補選　蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇3人登記均符資格

吳怡農不滿被稱「膿包」　他嗆「農寶怕熱」：有認真在選舉嗎？

申請創黨2個月還沒通過！郭璽控：內政部刁難麻將最大黨備案

王鴻薇夫妻名下5筆房產　老公持35檔股票投資有心得　

保護傘失效？高虹安立院會期遭搜索惹議　民眾黨團：游錫堃依法行政

吳怡農與嫩妻差10歲　名下無房產、存款逾4289萬

準備開搶！五月天諾亞方舟10週年　一卡通復刻立體款首亮相

美國通過2023國防授權法案　外交部：密切關注NDAA款項落實情形

屏東縣長當選人周春米　公佈縣政團隊第一波人事名單

誓言2024大選必勝！　國民黨推出KMT棒球外套「象徵團結台灣」

台南學甲槍擊案供槍者落網　檢警證實槍手孔祥志「已偷渡出境」

Steam冬季特賣12／22開跑　年度最後一檔G胖收錢活動

台灣米其林預告「高性能電動車胎」PS EV明年上市　規格自19吋起

冬天這樣吃超療癒！統一陽光糙米漿給你滿滿溫暖

批發商接阿根廷奪冠球衣訂單　買家付4成訂金「沒拿第一就不要了」

天津飼主染疫服藥睡著　狗狗誤食6顆「布洛芬」送醫催吐救不回

Jennie穿香奈兒專屬打造的「火辣芭蕾舞裝」！貼身剪裁藏不住傲人曲線

蝦仁膽固醇其實不高、優格沒有膳食纖維！「3營養迷思」你誤會幾個

出水9年的「台版鐵達尼故事」！　19世紀海上日常曝光

梧棲建築工地意外！同事9F吊料「磁磚掉落」　移工慘遭爆頭亡

高鐵女乘客深U超兇！東西半球「9秒噴晃片」曝光…

政治熱門新聞

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

新竹市長恐補選？她揭5關要過不容易

高虹安恐無法宣誓就職？　媒體人舉「這事」：馬上讓綠營血流成河

高虹安25日能順利就職？　柯建銘笑呵呵：都交保了還問白癡問題

吳怡農與嫩妻差10歲　名下無房產、存款逾4289萬

「民進黨太多人不做官會死」　王鴻薇怒轟蔡英文論文門

他曝「高虹安不會有事」：綠營側翼繼續崩潰吧

王鴻薇夫妻名下5筆房產　老公持35檔股票投資有心得　

高虹安60萬元交保　新竹市民到場力挺

高虹安助理費案有先例？　媒體人節錄吳成典案判決：大家自行套用

高虹安遭爆論文被母校下架！他酸：雙喜臨門

傳接北市文化局長　蔡詩萍僅回一句話

王浩宇點高虹安1問題：天冷吃雞鴨

央行再升息　紓困就學貸款利息「政府繼續補貼」

更多熱門

相關新聞

內政部表揚績優替代役男　自學寫程式助防疫、募集救命物資

內政部表揚績優替代役男　自學寫程式助防疫、募集救命物資

內政部16日在高雄市舉辦「111年下半年替代役績優單位及役男表揚大會」，次長陳宗彥表示，替代役制度施行至今已超過20年，提供青年另一種服役的選擇，自109年開始也安排役男接受緊急救護訓練（EMT1），2年來已有近3萬位役男取得EMT1證照，也讓這群年輕人在有限的役期裡，發揮所長、關懷社會、厚植實力，並逐步強化社區救護量能。

修選罷法排黑　蘇貞昌：掌握公權力者人民有更高的期待

修選罷法排黑　蘇貞昌：掌握公權力者人民有更高的期待

快訊／行政院大修選罷法117法條　阻絕黑金侵擾

快訊／行政院大修選罷法117法條　阻絕黑金侵擾

傳林佳龍將接內政部長　林辦斥「亂點鴛鴦譜」：重心應放在檢討改革

傳林佳龍將接內政部長　林辦斥「亂點鴛鴦譜」：重心應放在檢討改革

內政部拆威權象徵　趙少康轟：放任治安惡化！重金「去蔣」吃飽太閒

內政部拆威權象徵　趙少康轟：放任治安惡化！重金「去蔣」吃飽太閒

關鍵字：

麻將最大黨郭璽內政部

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

孫鵬成黃琪受害人　為救子受騙30萬

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

吳宗憲小女兒「首露臉登時尚雜誌」！

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

太玄宮「被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒

遺體突垂直坐起來！修復師目睹嚇壞

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面