申請創黨2個月還沒通過！郭璽控：內政部刁難麻將最大黨備案

▲麻將最大黨在10月創黨。（圖／麻將最大黨提供）

記者朱祖儀／綜合報導

麻將最大黨於10月16日舉行創黨成立大會，也已經將資料送到內政部備案。黨主席郭璽表示，先前舉辦成立大會時，內政部有派2名官員到現場見證，但現在過了將近2個月，內政部遲遲沒有將證書核發下來，似乎是對他們的黨名有疑慮，讓他覺得相當不滿，質疑主管機關剝奪人民創黨的權益。

郭璽表示，麻將最大黨在今年10月申請設立政黨，一切都按照政黨法法律規定行事，在內政部指派的二位官親臨現場監督指導下，他們依照民主程序選出黨主席、副主席、中央委員，之後將所有資料於10月19日送到內政部。他起初以為在11月20日左右就能完成流程，沒想到現在過了2個月都還無消無息，只好拜託立委去幫忙查詢，才知道申請案已經呈到內政部次長陳宗彥手上，但遲遲沒有通過。

▲郭璽控訴，內政部至今尚未發給他們圖記與證書。（圖／麻將最大黨提供）

郭璽透露，內政部對於「麻將最大黨」的名稱有疑慮，但先前行政院發言人羅秉成主持政院記者會時，明明就已經說明麻將不等於賭博，因此申請組黨不會觸法，民眾也有集會結社的自由，代表「麻將」二字沒有疑慮，質疑「難道內政部現在的言論是在打臉行政院嗎？」此外，先前也有一個人民最大黨，同樣使用「最大黨」，這3個字不是他們首創的，早就有先例，因此這也不是阻擋的理由。

郭璽也說，根據政黨法第7條寫出，申請人在政黨成立大會後30天內，檢具申請書、章程、100人以上黨員簽名或蓋章之名冊、負責人名冊、成立大會及負責人選任會議紀錄，向主管機關申請備案，經完成備案者，主管機關應發給圖記及證書。原本應該只是簡單的備案程序，結果現在卻變成實質審查，好像回到「黨禁」時期，若是內政部真的阻擋他們成立政黨就是違憲了。

郭璽表示，這次選舉中民進黨大敗，內部進行檢討，有人質疑是因為黑道涉入其中導致敗選。但他認為若是內政部擔心這時讓麻將最大黨通過，會讓外界把「麻將」和「黑道」連結在一起，這樣仍是在歧視麻將。他也說其實民進黨政績不錯，但「行政機關的傲慢，一直在製造、累積民怨，最後人民只能在選舉時反映在選票上！」

▲郭璽呼籲政府不要阻擋他們成立政黨。（圖／麻將最大黨提供）

郭璽再次強調，在台灣至少有1、200萬名麻將人口，他們希望可以利用成立政黨的方式替這些人發聲，呼籲政府不要再漠視人民的聲音，「機關不應以任何利害而去剝奪、沒收人民的基本權益，除非我們是叛亂集團」。他們的唯一訴求只有麻將正常化，不會影響到其他政黨，因此期盼政府能依法行政。