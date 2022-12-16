【廣編】格蘭花格家族傳人思台之作！「福爾摩沙單桶原酒系列」第三批次限量上市

▲Glenfarclas格蘭花格福爾摩沙2022年度臻選限量典藏組，限量100組待行家珍藏。

圖、文／格蘭花格提供

以台灣為發想的格蘭花格「福爾摩沙單桶原酒系列」緣起於格蘭花格家族第五代傳人John Grant對於台灣的美好印象，因而針對台灣設計了系列酒款。以五年為期，從人文、風土到飲食文化等，述說令其著迷種種台灣面貌；從2020年到2024年持續推出系列酒款，而今年12月，第三批次精選酒款將磅礡上市。

多次來台且對台灣有著深厚情感的John 在全球受疫情影響這幾年，都未能造訪台灣，因此在2022第三批次的作品中，能感受到其對於台灣的思念與情感的傳達。高年份所帶來的成熟韻味架構起整體調性，醇厚飽滿，充滿活力，有如台灣人的熱情。香氣上優雅細緻，如同台灣人文風土的雅致，值得慢慢品玩。風味上有著如化核應子、芒果青、糖漬小紅莓等台灣蜜餞的特色，後韻為白胡椒、花椒等台式菜餚常見的辛香。皆是John腦海中對於台灣的美好印象及其喜愛的味道元素。榮獲「蘇格蘭雙耳小酒杯執持者」的Charles MacLean，在前二年分別推出的系列批次時都曾親自品評，寫下品飲筆記。而今年登場的格蘭花格單桶原酒-福爾摩沙精選系列第三批次，三款橫跨1989、1990到1991三個年份的原酒，也讓這位大師驚艷不已。

全系列皆盛裝於典雅的定製手工木盒，燙印著酒液入桶熟成的年份與獨一無二的桶號。並特別限量打造了100套的格蘭花格福爾摩沙2022年度臻選限量典藏組，售價為NTD85,800元；每一組皆刻印專屬限量編號，更彰顯其收藏與紀念價值。不論是單瓶年份原酒或是臻選限量典藏組，做為贈禮或是臻藏都意義十足。

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