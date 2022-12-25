去一趟韓國回台驚「台灣人穿搭又土又隨便」！　留學生吐4字原因

▲原PO認為台灣人穿搭很俗氣。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

隨著國境開放，大家趁著2022年結束前出國玩樂，一名剛從韓國旅遊回來的網友表示，走在路上看到韓妞們妝髮很完整，衣服也會特別搭配，就連男生都會打扮，回到台灣後，發現多數台灣人裝扮邋遢，都是穿帽T、棉褲、運動鞋，男生就更慘了，「很土又很隨便」。

女網友在Dcard上發文，「為何台灣人都穿得那麼隨便？」上禮拜和好友去韓國玩，走在路上發現韓妞都很漂亮，穿搭很講究，妝容也很完整，男生則是穿著大衣或是皮夾克，頭髮看得出來有抓過或是整理過，回國後看到台灣人的裝扮，沒有比較沒有傷害，「真的邋遢很多」。

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原PO表示，台灣人都穿帽T、羽絨大外套、運動鞋、棉褲，整個人包緊緊，「男生又比女生的穿搭更隨便，很多看起來就像起床隨便亂套就出門了，整個穿搭看起來就...很...慘...」認真打扮的人很少，「韓國雖然更冷，但他們反而能利用多層次穿搭，讓自己看起來不厚重又有變化，還有很多韓國女生穿短裙，超佩服」。

貼文一出，網友認為自己喜歡就好，不會在意旁人的眼光，「打扮是給自己看的，管別人怎麼看」、「我會認真穿搭，但我不會介意別人想怎麼穿，台灣人過得輕鬆一點，我覺得是好事，不喜歡日韓那種壓力，台灣人開開心心就好」、「我自己是覺得，比較重要的行程才有認真打扮的必要」、「每天兩點一線，實在是沒什麼人或事，值得我花一兩個小時或金錢來打扮，多一小時跟床約會不開心嗎」。

▲原PO發現韓國路上的女生、男生都會精心打扮。（圖／資料照）

也有網友認為，這是各國文化的差異，「各國人的習慣都不一樣，或許你可以移民」、「國家的文化、天氣、習慣、交通，都要考慮進去才行」。

就有一名曾在日本留學的網友表示「文化不同」，「日本、韓國非都市的區域一樣有穿著隨性的人，日韓都是非常注重外在的國家，台灣就是熱情，好相處，隨性的不隨便；台灣的天氣濕氣很重，女生會用電捲棒都知道，定型液要用多少出門才不會塌掉，更何況台灣的交通基本上都是騎車，安全帽戴上去就沒了」，另外，台灣賣的男裝都偏貴，要精緻打扮會多出很多費用，不像日本男生的衣服、配件都很好買。

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