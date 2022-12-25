李文斌、張淑芬各得27票　苗栗縣正副議長出爐

▲苗栗縣議會25日選出新任議長李文斌(左)、副議長張淑芬。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣正、副議長選舉沒有意外。原副議長李文斌搭配張淑芬角逐正、副議長，李文斌獲得27票，張淑芬獲得27票，順利當選第20屆苗栗縣議會議長、副議長。

今年選舉因為前議長鍾東錦參選縣長造成藍營分裂，披國民黨袍參選而當選的議員從16席減至7席，但藍軍勢力在議會仍然過半，上屆副議長李文斌早已表態參選本屆議長，並找來連任成功的張淑芬搭檔，「李張配」角逐苗栗正副議長。

苗栗縣議會有38席議員，今天投票結果李文斌和張淑芬都得到27票，民進黨7席議員每人都得1票，無黨籍的禹耀東也各得1票，曾文學議長選舉得2票，陳品安副議長選舉得2票，議長、副議長選舉各有1張無效票，選舉結果和選前預測相去不遠。

這次苗栗縣議員選舉結果和上屆比較，國民黨籍由16席減少至7席，民進黨籍由5席增加至7席，時代力量維持1席，無黨籍則由16席增加至23席，成為議會最大黨派，不過，因縣長選戰內訌，不少國民黨議員以無黨籍參選，並未退出國民黨，其中，新當選的議長李文斌就是以無黨身分參選，而新當選副議長張淑芬則是前議長游忠鈿的老婆。

民進黨並未規畫推出正、副議長人選，7名縣議員都票投自己，另無黨籍曾玟學和陳品安正、副議長選舉各得2票，應該是互選，而正、副議長選舉均各有1張無效票，是誰投出來的?耐人尋味。