新北女議員「深V透視禮服」火辣就職！男議員遮眼直呼：太害羞

▲ 新北市議員劉美芳盛裝出席新北市議會就職典禮 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

今天是聖誕節，同時也是各縣市議會就職典禮，新北市66名議員一早齊聚宣示，其中板橋區議員劉美芳盛裝出席，在議會合照中相當吸睛！只見她穿著深V透視爆乳禮服，G奶呼之欲出。她受訪表示，她很看重議會，因此從昨天就在準備，今天特地盛裝出席。不過，她的好身材讓男議員都害羞、趕緊撇開眼直呼：不敢看！

新北市議會今日上午9時許舉辦就職典禮，66名議員手持證書宣誓就職，第4屆議員中，國民黨32席、民進黨28席、無黨團結聯盟3席、無黨籍2席，台灣民眾黨1席，而國民黨提名的蔣根煌、陳鴻源分別都獲得無盟及無黨籍的支持，共獲得38票，民進黨提名的陳啟能、李倩萍則獲得黨團一致支持，獲得28票。

新北66名議員參加就職，大多數議員選擇穿著西裝、套裝，其中板橋區劉美芳打扮最吸睛！她穿著「深V透視藍色長禮服」，G奶幾乎呼之欲出，外頭搭配西裝外套，展現專業問政感。

她特別介紹今天衣服裝扮：「今天是聖誕節天氣也非常冷，我想要走一個冰雪奇緣的感覺像艾莎」，劉美芳擺了擺裙子並且勾了勾手指頭說道，因為很重視議會殿堂，以及地方鄉民的支持，從昨天就一直想要穿什麼，希望大家能夠看到她的誠意；男議員王威元、廖先翔等人都直呼太害羞了，不敢看。

▲新北市議員劉美芳（左下2）盛裝出席新北市議會就職典禮 ，合影中相當醒目。（圖／新北市議會提供）