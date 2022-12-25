孩掏錢買禮物「爸聖誕節卻不回家」　二寶媽嘆：活動比親情重要？

▲今天是聖誕節。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

今天是聖誕節，老公卻選擇留在台北不回家。一名住高雄的女網友發文表示，老公被外派到台北工作，「從兩星期回來1次到一個月回來1次」，這樣不會太過分嗎？她沒有心思猜疑對方是否外遇，但看到孩子花時間布置聖誕樹、拿壓歲錢買禮物要送爸爸，「現在我要怎麼開口跟他們說，爸爸今天不會回來？」

女網友在「匿名公社」上貼文，提到聖誕節應該是全家聚在一起的日子，但老公卻選擇留在台北、不回高雄團聚。她認為，台北雖然好玩、活動多，「但這些活動有比親情更重要嗎？」

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原PO透露，孩子花了一個禮拜布置聖誕樹、買漂亮的裝飾品，「他們幼兒園下課後，連公園都不去，就急著回家布置，還拿出壓歲錢買了禮物給你」，這讓她不知如何開口對孩子說，「爸爸今天不會回來」。

原PO也接續說，台北和高雄的距離雖然遠，「但總覺得我們的距離更遠」，她能理解外派是不得已的，可是「從兩星期回來1次到一個月回來1次，然後變成我要催你、求你，你才肯回來」，這樣不會太過分嗎？

▲孩子們用心布置聖誕樹。（示意圖／記者曾筠淇攝）

原PO因為打理家務、照顧雙胞胎、關心公婆，每天都累翻了，所以根本沒心思猜疑對方是否外遇，「你很少關心我、安慰我也就算了，但拜託別傷了孩子們的心好嗎？他們真的很想你。」

貼文曝光後，底下網友多認為，老公不願意回家這點不太合理，「你的第六感直覺就是對的，陪別人去了！愛你的人再遠都不嫌遠」、「心不在家裡，就算只有外派台南，也嫌遠，很難懷疑沒有鬼」、「我怎麼覺得，他選擇陪別人」、「感覺就是有問題啊，最討厭這種冷暴力對待自己另一半的人」、「打電話給婆婆啊，請婆婆叫他兒子回來，不回來以後就跟公婆斷絕關係」。

也有網友直呼，應該要直接衝台北找人，「帶孩子北上慶祝」、「帶著禮物跟孩子出發台北給他驚喜，但我相信，他多半是驚嚇」、「帶著公婆、雙胞胎、禮物上台北找他啊，這樣他就沒藉口了吧？然後公婆、雙胞胎丟給他，自己去逛台北」、「直接帶兩個小孩坐高鐵去找他爸，這樣最快」、「帶小孩去台北玩吧！他忙就一起吃頓飯，給小孩一個開心的回憶，至於老公是不是有鬼，反正也不是你能決定的」。

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