牽孩走斑馬線　站馬路口「無車禮讓」！他怒轟行人地獄：還按喇叭

記者施怡妏／綜合報導

看到黃燈號誌、路上有行人，其實都應該停等和禮讓，但台灣很多駕駛反而是「闖快」，常讓路人倍感威脅，一名網友就貼出一段影片，只見公館商圈車水馬龍，雖然設有斑馬線，但是沒有紅綠燈，行人過馬路超困難，沒有車子願意停下禮讓，就連牽著小孩的家長也照樣不讓，原PO氣得直呼「行人地獄」。

「是誰說台灣的行人是帝王？我看應該用螻蟻來形容比較恰當吧？」有網友在臉書「爆料公社」發文，公館商圈有個路口沒有紅綠燈，行人站在斑馬線上，卻沒有任何一輛車停下禮讓，「短短十幾分鐘，隨便一錄就是好幾十台車不停讓行人先行的垃圾汽機車駕駛。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲沒有車子願意停下禮讓行人。（圖／翻攝自FB爆料公社）

原PO拍下影片，有對夫妻牽著小孩站在斑馬線上，沒有一輛車子願意停下，另外一名女學生還被按喇叭，每走一步就要看一下有無來車，等車輛過去後才繼續往前走。原PO喊話附近的派出所，「麻煩派員到這個路口來取締汽機車不停讓行人先行，保證你們業績滿滿滿。」

原PO無奈，明明考駕照有一關是行人穿越道，違規會扣32分，「照理說一個合格另有駕駛執照之人，本應見行人穿越道即做好隨時停車之準備，但怎麼路上還是如此多野蠻駕駛人？行人地獄的稱號，當之無愧」。

▲原PO發文怒轟駕駛。（圖／翻攝自FB爆料公社）

貼文一出，掀起網友討論，「在台灣過馬路真的是拿生命在賭」、「車流量和行人量那麼大，為何不設紅綠燈呢」、「台灣日常，習慣就好」、「新竹的車都是直接擠上來要行人讓路的」、「這路口流量沒設紅綠燈我也覺得很屌」、「台灣確實很多駕駛習慣不禮讓行人呀」。

❀「萬歲牌堅果」隨行包 44包只要900元！超殺優惠1次看❀