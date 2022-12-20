「雞排大辣！」一咬怒控店家整人　見照片網暴動：在哪？想吃

▲乍看還以為是髒髒包。（圖／翻攝自FB／爆料公社一日小編）

網搜小組／鄺郁庭報導

發文抱怨店家在整人，結果卻被洗臉！有網友在臉書「爆廢公社」表示，朋友叫了一片雞排、要大辣，拿到時卻傻了，因為咬下去都是辣粉，讓他氣呼「怎麼吃？」控訴店家根本在整客人。貼文被爆料公社轉發到粉專，其他人看到照片都酸爆，「好難伺候啊」、「生意難做」、「放太少你是不是要說大辣給太少？」

爆料公社在粉專轉PO貼文，網友文中表示，「朋友叫一個雞排，要大辣！於是得到一份辣粉？這種東西要怎麼吃？咬下去都是粉。」只見雞排上面裹滿辣粉，倒出來一看更壯觀，因為店家可以說是給了一大袋辣椒粉，讓原PO質疑對方是不是不滿要求、在整客人，「後面打電話回去問店家什麼意思，店家回答這就是他們的大辣！態度真的有夠差，是在整客人吧？」

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▲辣椒粉的量多到可以裝盤。（圖／翻攝自FB／爆料公社一日小編）

結果一看到照片，就有網友直酸，「以後請配一條新鮮辣椒，不然太難討好」、「那幹嘛叫大辣= =？每個店家的標準都不同，他用那麼多粉，他成本還比較高勒」、「撒少了被客人念，撒多了被人嫌……難做啊」、「不是我要幫店家講話，真的很多客人要求的大辣就是整片撒滿。」

不過，也有過來人指出，「有些辣椒粉不辣，撒多了只會苦，（要）是我，整片拿回店家請他吃」、「買過也是這樣的大辣，辣粉因為過多，調味變成只有苦苦的，感受不到辣。」

其中，一票則歪樓跪求店址，「人家是吃髒髒包，你這個是特別版的髒髒雞排」、「嚴重譴責，用新台幣教訓老闆，太誠實了」、「老闆應該沒賺，這塊我超愛」、「可以說說在哪嗎？我想吃。」話題也釣出有在賣雞排的網友，「完蛋，我也賣雞排的，平常大辣也是這樣雙面的」、「我自己本身店裡也有賣雞排，真的大辣就是整片撒好撒滿，聽到大辣我們都不會小氣，也不會客氣。」