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交換禮物收「紓壓禮包」！他大曬最終成果...網讚：太有創意

原PO交換禮物收到「紓壓套組」，內容物有雷神之錘、科學麵、豬排。（圖／擷取自Facebook／爆料公社）

▲原PO交換禮物收到「紓壓套組」，內容物有雷神之錘、科學麵、生豬排。（圖／擷取自Facebook／爆料公社）

圖文／CTWANT

聖誕節即將到來，還在苦惱要送什麼當交換禮物嗎？不妨看看其他人怎麼做。一名網友表示，日前收到一箱「紓壓套組」，內容物有雷神之錘、科學麵、豬排，還內附使用說明書，讓原PO不禁大讚直呼，超療癒！

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文分享，又到了交換聖誕禮物的時刻，她和同事們以「紓壓」為主題準備禮物，「有人收到防小人劍，有人收到放大版Enter枕頭，還有擠壓毛豆」，而自己開箱後只見一把雷神之槌、一大袋科學麵和一盤豬排，還有一張「使用說明書」。

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根據同事寫下的使用說明指出，步驟一、先將「怒氣全消」物敲打成碎塊；步驟二、豬排沾滿碎塊物後油炸；步驟三、享用紓壓套餐。原PO看完說明後頓時解惑，原來用意是為了讓她紓解平時上班的怨氣，「拿雷神之槌將科學麵敲碎是真的很舒壓欸，我狂敲！」

下一步，原PO加入粉包搖勻後，再將豬排裹上滿滿一層科學麵，最後沾上蛋液高溫油炸，美味的「紓壓套餐」就完成了，「豬排科學麵炸過酥脆還有雞蔥味，味道超療癒，同事這個紓壓套組不只有創意還很能賺人口水。」

原PO最後將3項禮包內容物，巧手變成「紓壓套餐」。（圖／擷取自Facebook／爆料公社）

▲原PO最後將3項禮包內容物，巧手變成「紓壓套餐」。（圖／擷取自Facebook／爆料公社）

貼文曝光後，引起網友們紛紛熱議，「隔著屏幕都能聞到雞蔥味，快塞到我嘴裡」、「很實用耶」、「太酷了啊~很用心ㄟ」、「雷神之槌哈哈哈好可愛的同事」、「哇這個舒壓禮包很讚耶」、「我現在很需要這個紓壓禮物」、「這同事太有創意了吧。」

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