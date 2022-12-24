「國民黨明年3、4月應辦總統初選！」　趙少康：黨員投票要佔3成

▲趙少康辦戰鬥藍感恩茶會。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

中廣董事長趙少康今（24）舉辦「希望樹行動｜戰鬥藍感恩茶會」，邀集台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑及20多位議員出席。會前趙少康接受媒體提問時提到，國民黨明年3、4月應該辦理總統初選，六都每一周輪流舉辦一場辯論會，且必須尊重黨員意見，除了一般民調之外，黨員投票佔比應該至少30%。

趙少康今日舉辦的感恩茶會被外界視為為2024暖身，趙受訪時表示，這場活動一方面是要感謝選民讓藍軍在九合一選舉中大勝，但這只是開始，希望2024能政黨輪替，下架民進黨，國民黨不但要拿回總統這個位子，立法院長也要拿回來，必須全面執政，才能貫徹為台灣好、替台灣人民爭福利，貫徹兩岸和平。

趙少康並強調，2024大選不僅是藍綠對決，還是朝野對決，所有在野力量必須聯合在一起，下架民進黨，如果民進黨繼續執政，兩岸就會戰爭、台灣能源會不夠、台灣經濟會凋敝、台灣也沒有前途，所以今天的確是暖身，但也是九合一選後大家難得輕鬆聚在一起。

趙少康受訪時也提到，國民黨總統初選不宜過晚舉辦，應該明年3、4月辦理總統初選，辦到6、7月差不多，六都每一周都輪流舉辦一場辯論會，而且必須尊重黨員意見，除了一般民調之外，黨員投票佔比應該至少30%。隨後趙又說，也許黨員投票、民調各占50%，或黨員投票、民調各佔30%與70%，這可以再商量，應該尊重黨員的意思，否則黨員幹嘛支持這個黨，「黨員意見至少應該佔30%」。

媒體追問，對於趙日前表示鴻海創辦人郭台銘是好的總統人選，是否意味支持郭台銘？趙少康笑稱，他沒有這樣說，這是過度解讀，自己只是說郭台銘是好的人選，但好的人選不只有郭台銘，國民黨人才濟濟，應該透過民主程序，如果有多人參選，就應該舉辦初選，讓贏的人贏得光榮，輸的人輸得服氣，大家共同支持贏的人，這才是真的團結。

媒體追問是否會參選到底？趙少康說，看看情況，要看有哪些人出來，他從頭到尾都認為，只要有比他合適的人，他就會支持，如果沒有，他就自己出來。

媒體再問，郭台銘是否是比他強的人？趙少康說，郭是否比他強，他不知道，最好還是經由初選程序，新北市長侯友宜、郭台銘、國民黨主席朱立倫都很優秀，還有很多其他優秀的人。

對於有媒體問，侯友宜與郭台銘誰比較強？趙少康說，「不知道」，要看選民怎麼選擇，侯、郭有沒有他適合，都要經過初選，讓選民決定。

